Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 33% с начала года

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 33% с начала годаК концу года снижение поставок газа может составить 40%
«Газпром» с 1 января по 15 июля 2022 г. снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 33,1% до 71,9 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года, сообщила компания. В статистику включены ЕС, Китай и Турция.
Данные по отдельным странам компания не приводит, но указывает на рост экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). «Газпром» подчеркивает, что поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
Добыча газа также продолжает снижаться – на 10,4% с начала года (против снижения на 4,8% за 5 месяцев) до 249,7 млрд куб. м газа, следует из сообщения монополии. Спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период снизился на 1,9%, или на 2,7 млрд куб. м, поясняет «Газпром».
Компания отмечает, что для достижения уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) до уровня начала сезона отбора 2019-2020 гг. европейским компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. м газа. По состоянию на 13 июля (последние доступные данные) запасы газа в европейских ПХГ были восполнены на 36,9 млрд куб. м и сейчас в них находится порядка 67,9 млрд куб. м газа, что составляет почти 63% от общего объема, следует из данных Gas Infrastructure Europe.
Как писали «Ведомости», поставки российского трубопроводного газа в страны Европы существенно снизились из-за антироссийских санкций в ответ на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, в мае прекратился экспорт газа по трубопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), снизился транзит через Украину. На 15 июля из предусмотренных контрактом 109,6 млн куб. м в сутки через ее территорию было прокачано лишь 41,9 млн куб. м.
С 11 по 21 июля из-за проведения плановых ремонтных работ остановлен экспортный газопровод «Северный поток» пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год. С середины июня он был задействован на 40% от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов после техобслуживания. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель отказался возвращать отремонтированную турбину в Германию. 9 июля Канада после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированный агрегат Siemens.
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман допускает, что при базовом относительно благоприятном сценарии прокачка газа по «Северному потоку» может восстановиться до 100 млн куб. м в сутки после возвращения турбины из Канады, но при этом экспорт по украинскому маршруту останется на уровне 40%. «В этом случае экспорт в дальнее зарубежье к концу текущего года может составить 125-130 млрд куб. м, а добыча – около 460 млрд куб. м», – полагает он. При негативном сценарии экспорт в дальнее зарубежье может упасть до 100 млрд куб. м к концу 2022 г.
По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, к концу года экспорт газа в дальнее зарубежье вполне может снизиться на 30-40% в натуральном выражении. «В денежном выражении экспортные доходы компании могут даже вырасти благодаря рекордным ценам», – считает он.
На фоне перебоев с поставками российского газа спотовые цены ускорили рост. С 1 по 14 июля на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 16% до $1768 за 1000 куб. м. На 15:00 мск 15 июля цена 1000 куб. м газа составляла $1769.