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Бизнес

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 33% с начала года

К концу года снижение поставок газа может составить 40%
Николай Николаев
Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Газпром» с 1 января по 15 июля 2022 г. снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 33,1% до 71,9 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года, сообщила компания. В статистику включены ЕС, Китай и Турция. 

Данные по отдельным странам компания не приводит, но указывает на рост экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). «Газпром» подчеркивает, что поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

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Добыча газа также продолжает снижаться – на 10,4% с начала года (против снижения на 4,8% за 5 месяцев) до 249,7 млрд куб. м газа, следует из сообщения монополии. Спрос на газ компании на внутреннем рынке за этот период снизился на 1,9%, или на 2,7 млрд куб. м, поясняет «Газпром».

Компания отмечает, что для достижения уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) до уровня начала сезона отбора 2019-2020 гг. европейским компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. м газа. По состоянию на 13 июля (последние доступные данные) запасы газа в европейских ПХГ были восполнены на 36,9 млрд куб. м и сейчас в них находится порядка 67,9 млрд куб. м газа, что составляет почти 63% от общего объема, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Как писали «Ведомости», поставки российского трубопроводного газа в страны Европы существенно снизились из-за антироссийских санкций в ответ на начало специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, в мае прекратился экспорт газа по трубопроводу Ямал – Европа (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), снизился транзит через Украину. На 15 июля из предусмотренных контрактом 109,6 млн куб. м в сутки через ее территорию было прокачано лишь 41,9 млн куб. м.

С 11 по 21 июля из-за проведения плановых ремонтных работ остановлен экспортный газопровод «Северный поток» пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год. С середины июня он был задействован на 40% от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов после техобслуживания. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель отказался возвращать отремонтированную турбину в Германию. 9 июля Канада после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированный агрегат Siemens. 

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Аналитик «Финама» Сергей Кауфман допускает, что при базовом относительно благоприятном сценарии прокачка газа по «Северному потоку» может восстановиться до 100 млн куб. м в сутки после возвращения турбины из Канады, но при этом экспорт по украинскому маршруту останется на уровне 40%. «В этом случае экспорт в дальнее зарубежье к концу текущего года может составить 125-130 млрд куб. м, а добыча – около 460 млрд куб. м», – полагает он. При негативном сценарии экспорт в дальнее зарубежье может упасть до 100 млрд куб. м к концу 2022 г.

По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, к концу года экспорт газа в дальнее зарубежье вполне может снизиться на 30-40% в натуральном выражении. «В денежном выражении экспортные доходы компании могут даже вырасти благодаря рекордным ценам», – считает он.

На фоне перебоев с поставками российского газа спотовые цены ускорили рост. С 1 по 14 июля на голландском хабе TTF стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 16% до $1768 за 1000 куб. м. На 15:00 мск 15 июля цена 1000 куб. м газа составляла $1769.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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