Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал на 33% с начала года

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман допускает, что при базовом относительно благоприятном сценарии прокачка газа по «Северному потоку» может восстановиться до 100 млн куб. м в сутки после возвращения турбины из Канады, но при этом экспорт по украинскому маршруту останется на уровне 40%. «В этом случае экспорт в дальнее зарубежье к концу текущего года может составить 125-130 млрд куб. м, а добыча – около 460 млрд куб. м», – полагает он. При негативном сценарии экспорт в дальнее зарубежье может упасть до 100 млрд куб. м к концу 2022 г.