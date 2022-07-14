Регулятор ФРГ ожидает трехкратного роста цен на газ в 2023 году
Федеральное сетевое агентство (регулятор) Германии считает, что цены на газ в 2023 г. вырастут в три раза. Об этом сообщил глава ведомства Клаус Мюллер в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
По его мнению, гражданам ФРГ следует активнее сокращать расход газа, поскольку «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить или даже предотвратить отключения промышленных пользователей и замедлить рост расходов домохозяйств», передает ТАСС.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что ведомство федерального канцлера Германии созывает внеплановую встречу, чтобы скоординировать действия на случай, если прокачка газа по «Северному потоку», остановленному с 11 июля на десять дней для плановых работ, не будет восстановлена до прежних показателей.
В июне «Газпром» сократил подачу газа в страны Европы через «Северный поток» до 67 млн куб. м при плановом объеме в 100 млн куб. м газа в сутки из-за того, что немецкая Siemens Energy не вернула вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. 11 июля «Газпром» приостановил работу газопровода для проведения плановых работ на 10 дней.
После начала спецоперации на Украины ЕС стал постепенно вводить санкции против России, в том числе в отношении поставок энергоносителей. Так, в рамках пятого пакета санкций в начале апреля страны ЕС ввели эмбарго на уголь. Российская нефть попала под ограничения в рамках шестого пакета санкций, одобренного в конце мая. Согласно новым ограничениям, эмбарго распространяется только на нефть, которая поставляется из России морским путем, а не через трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что многие европейские страны очень сильно зависят от поставок российских энергоресурсов. В частности, в Венгрии 85% потребляемого газа и 65% нефти поставляются из России.
При этом Европа не исключает возможности ввести эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, отказались поддерживать ограничения против газа из России и санкции против «Газпрома» и Газпромбанка.
Сейчас в европейских хранилищах находится примерно 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там они заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%. Ранее страны ЕС сообщали о намерении заполнить хранилища минимум на 80% к приближающейся зиме, на 90% – к последующим зимним сезонам.
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