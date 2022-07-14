Регулятор ФРГ ожидает трехкратного роста цен на газ в 2023 году

После начала спецоперации на Украины ЕС стал постепенно вводить санкции против России, в том числе в отношении поставок энергоносителей. Так, в рамках пятого пакета санкций в начале апреля страны ЕС ввели эмбарго на уголь. Российская нефть попала под ограничения в рамках шестого пакета санкций, одобренного в конце мая. Согласно новым ограничениям, эмбарго распространяется только на нефть, которая поставляется из России морским путем, а не через трубопровод «Дружба». Это связано с тем, что многие европейские страны очень сильно зависят от поставок российских энергоресурсов. В частности, в Венгрии 85% потребляемого газа и 65% нефти поставляются из России.