Венгрия объявила режим ЧП в области энергетики
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, пишет местное издание Nepszava.
По его словам, это решение было принято из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне военной операции на территории Украины и санкций Евросоюза в отношении России.
Он также добавил, что «газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон», а введение чрезвычайного положения в стране сможет гарантировать достаточное количество энергии в холодное время года.
Вместе с тем венгерское правительство приняло план действий из семи пунктов, который в том числе включает запрет на экспорт энергоносителей.
Правительство Венгрии также выступает против введения эмбарго на российский газ, который составляет 85% от общего количества потребляемого газа в стране. Зависимость от поставок российского газа делает невозможным решение поддержать санкции ЕС против «Газпрома» и Газпромбанка, о чем сегодня сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Ранее стало известно, что темпы заполняемости газохранилищ в Европе сократилась в два раза после того, как «Газпром» приостановил работу газопровода «Северный поток» на 10 дней для проведения плановых работ.
Сейчас в европейских хранилищах находится примерно 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%.
Ранее страны ЕС сообщали о намерении заполнить хранилища минимум на 80% к приближающейся зиме, на 90% – к последующим зимним сезонам.
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