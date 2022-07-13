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Экономика

Венгрия объявила режим ЧП в области энергетики

Ведомости

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, пишет местное издание Nepszava.  

По его словам, это решение было принято из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне военной операции на территории Украины и санкций Евросоюза в отношении России. 

Он также добавил, что «газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон», а введение чрезвычайного положения в стране сможет гарантировать достаточное количество энергии в холодное время года.

Вместе с тем венгерское правительство приняло план действий из семи пунктов, который в том числе включает запрет на экспорт энергоносителей. 

Правительство Венгрии также выступает против введения эмбарго на российский газ, который составляет 85% от общего количества потребляемого газа в стране. Зависимость от поставок российского газа делает невозможным решение поддержать санкции ЕС против «Газпрома» и Газпромбанка, о чем сегодня сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. 

Ранее стало известно, что темпы заполняемости газохранилищ в Европе сократилась в два раза после того, как «Газпром» приостановил работу газопровода «Северный поток» на 10 дней для проведения плановых работ. 

Сейчас в европейских хранилищах находится примерно 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe, меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно. Хранилища в Португалии и Польше достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции — на 68,37%, Италии — на 64,83%. 

Ранее страны ЕС сообщали о намерении заполнить хранилища минимум на 80% к приближающейся зиме, на 90% – к последующим зимним сезонам.

Ранее по теме: В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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