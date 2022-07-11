Минфин поддержал идею перевести российский экспорт, и в том числе СПГ, в рубли

С 1 апреля вступил в силу указ президента России Владимира Путина № 172, согласно которому в национальную валюту переведены платежи за поставки трубопроводного газа (т. е. газа «Газпрома») в недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и только тогда поступают «Газпрому».