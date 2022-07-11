Минфин поддержал идею перевести российский экспорт, и в том числе СПГ, в рубли

Минфин поддержал идею перевести российский экспорт, и в том числе СПГ, в рублиПока так платят недружественные страны за трубопроводный газ, но и переводу на нацвалюту экспорта СПГ рынок не удивится
Министерство финансов поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту, в том числе и экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».
С 1 апреля вступил в силу указ президента России Владимира Путина № 172, согласно которому в национальную валюту переведены платежи за поставки трубопроводного газа (т. е. газа «Газпрома») в недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и только тогда поступают «Газпрому».
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