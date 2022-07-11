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Минфин поддержал идею перевести российский экспорт, и в том числе СПГ, в рубли

Пока так платят недружественные страны за трубопроводный газ, но и переводу на нацвалюту экспорта СПГ рынок не удивится
Николай Николаев Матвей Катков
В России сегодня есть два крупнотоннажных СПГ-проекта: «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» / Евгений Разумный / Ведомости

Министерство финансов поддерживает перевод любых расчетов во внешней торговле на российскую валюту, в том числе и экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

С 1 апреля вступил в силу указ президента России Владимира Путина № 172, согласно которому в национальную валюту переведены платежи за поставки трубопроводного газа (т. е. газа «Газпрома») в недружественные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям из-за СВО на Украине. Деньги за газ в долларах или евро переводятся на спецсчет покупателя газа в Газпромбанке, затем конвертируются в рубли и только тогда поступают «Газпрому».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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