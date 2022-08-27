Украина намерена занять около $342 млн для оплаты газа
Бюджетный комитет Верховной рады поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета Украины на 12,7 млрд гривен (около $342 млн), средства направят на закупку газа, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу парламента.
«Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований. Согласно этому плану, "Нафтогаз" перечислит в госбюджет средства, полученные от реализации газа, приобретенного на эти деньги», — пишет издание.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом». Заем, по его словам, будет взят на десять лет под 1,6% годовых.
17 августа стало известно, что власти Канады одобрили выделение Киеву кредита в размере 450 млн канадских долларов ($348 млн) на покупку топлива перед зимним сезоном. Всего с начала года Канада оказала помощь Украине в объеме $2,6 млрд, из них $1,51 млрд – в виде займов.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.