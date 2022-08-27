Украина намерена занять около $342 млн для оплаты газа

17 августа стало известно, что власти Канады одобрили выделение Киеву кредита в размере 450 млн канадских долларов ($348 млн) на покупку топлива перед зимним сезоном. Всего с начала года Канада оказала помощь Украине в объеме $2,6 млрд, из них $1,51 млрд – в виде займов.