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Экономика

Украина намерена занять около $342 млн для оплаты газа

Ведомости

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета Украины на 12,7 млрд гривен (около $342 млн), средства направят на закупку газа, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований. Согласно этому плану, "Нафтогаз" перечислит в госбюджет средства, полученные от реализации газа, приобретенного на эти деньги», — пишет издание.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом». Заем, по его словам, будет взят на десять лет под 1,6% годовых.

Ранее по теме: Цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м

17 августа стало известно, что власти Канады одобрили выделение Киеву кредита в размере 450 млн канадских долларов ($348 млн) на покупку топлива перед зимним сезоном. Всего с начала года Канада оказала помощь Украине в объеме $2,6 млрд, из них $1,51 млрд – в виде займов. 

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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