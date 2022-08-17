Канада выделит Украине кредит на $350 млн на закупку топлива
Власти Канады одобрили выделение Украине кредита в размере 450 млн канадских долларов ($348 млн) на покупку топлива перед зимним сезоном, сообщается на сайте канадского правительства.
«Сегодня вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила о выделении Украине кредита в размере $350 млн для поддержки закупки необходимого топлива», – говорится в сообщении.
Всего с начала года Канада оказала помощь Украине в объеме $2,6 млрд, из них $1,51 млрд – в виде займов.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом». Заем, по его словам, будет взят на десять лет под 1,6% годовых.
На конец июля самым крупным внешним поставщиком газа для Украины была Польша. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях. Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.
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