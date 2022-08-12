Украина возьмет у Канады кредит на $350 млн на закупку газа

На конец июля самым крупным внешним поставщиком газа для Украины была Польша. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях. Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран.