Украина возьмет у Канады кредит на $350 млн на закупку газа
Украина планирует взять у Канады кредит на $350 млн для закупок газа «Нафтогазом», сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Бюджетный комитет одобрил законопроект о дополнительных расходах на 270 млрд гривен ($7,31 млрд) за счет увеличения внутренних заимствований...Также добавили 12,7 млрд гривен ($350 млн) на закупку «Нафтогазом» газа за кредит (кредит на десять лет под 1,6%) у правительства Канады», – написал он.
На конец июля самым крупным внешним поставщиком газа для Украины была Польша. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях. Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.
26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». По его словам, страна готовится к зиме и ищет решения для прохождения отопительного сезона.
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