Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 года
Инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на украинский минфин.
Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд. Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, отмечает агентство. При этом месячный дефицит бюджет Украины составляет $5 млрд, а экономика страны может упасть на треть по итогам года.
Кроме того, держатели облигаций «Укравтодора» и «Укрэнерго» также одобрили отсрочку платежей, кредиторы же «Нафтогаза Украины» будут голосовать по аналогичному вопросу 12 августа.
Накануне Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд. Деньги поступили для финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка.
В конце июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.
В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
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