«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям
26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций «Нафтогаза». В компании уточнили, что 21 июля кабинет министров Украины обязал должностных лиц компании согласовывать с ними свои действия при выполнении сделки по еврооблигациям. Руководство «Нафтогаза» обратилось к министрам за согласованием выплат, указав в своем официальном письме, что у компании достаточно средств для их осуществления, а также описала риски и негативные последствия для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании. Кабмин не предоставил разрешение на уплату основной суммы и процентов по выпуску 2022 г. и процентов по выпуску 2024 г.
«Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», – говорится в сообщении компании.
Компания 11 июля обратилась к держателям облигаций с предложением об отсрочке по выплате долга – это произошло за неделю до погашения выпуска на $335 млн. «Нафтогаз» заявил, что из-за спецоперации России в стране не хватает наличных, поскольку клиенты не могут оплачивать свои счета. 16 июля агентство Reuters сообщило, что держатели облигаций получили рекомендацию отклонить просьбу украинской компании об отсрочке. В ходе телефонных переговоров консультанты кредиторов заявили, что у компании нет проблемы с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным. Они добавили, что будут готовы пересмотреть ситуацию с погашением долга еще раз, если ситуация в стране не улучшится к 2024 г.
У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на 600 млн евро с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 г. Компания предложила отложить все выплаты на два года, уточнял Reuters.