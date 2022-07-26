«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям

Компания 11 июля обратилась к держателям облигаций с предложением об отсрочке по выплате долга – это произошло за неделю до погашения выпуска на $335 млн. «Нафтогаз» заявил, что из-за спецоперации России в стране не хватает наличных, поскольку клиенты не могут оплачивать свои счета. 16 июля агентство Reuters сообщило, что держатели облигаций получили рекомендацию отклонить просьбу украинской компании об отсрочке. В ходе телефонных переговоров консультанты кредиторов заявили, что у компании нет проблемы с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным. Они добавили, что будут готовы пересмотреть ситуацию с погашением долга еще раз, если ситуация в стране не улучшится к 2024 г.