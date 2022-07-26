Газета
Экономика

«Нафтогаз Украины» объявил дефолт по еврооблигациям

Ведомости

Государственная компания «Нафтогаз Украины» сообщила о дефолте по еврооблигациям. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

26 июля истек срок выплат держателям еврооблигаций «Нафтогаза». В компании уточнили, что 21 июля кабинет министров Украины обязал должностных лиц компании согласовывать с ними свои действия при выполнении сделки по еврооблигациям. Руководство «Нафтогаза» обратилось к министрам за согласованием выплат, указав в своем официальном письме, что у компании достаточно средств для их осуществления, а также описала риски и негативные последствия для «Нафтогаза» и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании. Кабмин не предоставил разрешение на уплату основной суммы и процентов по выпуску 2022 г. и процентов по выпуску 2024 г.

«Таким образом, правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», – говорится в сообщении компании.

Компания 11 июля обратилась к держателям облигаций с предложением об отсрочке по выплате долга – это произошло за неделю до погашения выпуска на $335 млн. «Нафтогаз» заявил, что из-за спецоперации России в стране не хватает наличных, поскольку клиенты не могут оплачивать свои счета. 16 июля агентство Reuters сообщило, что держатели облигаций получили рекомендацию отклонить просьбу украинской компании об отсрочке. В ходе телефонных переговоров консультанты кредиторов заявили, что у компании нет проблемы с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным. Они добавили, что будут готовы пересмотреть ситуацию с погашением долга еще раз, если ситуация в стране не улучшится к 2024 г.

У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на 600 млн евро с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 г. Компания предложила отложить все выплаты на два года, уточнял Reuters.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: Reuters: кредиторам «Нафтогаза» рекомендовали отказать в отсрочке по выплатам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных