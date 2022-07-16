Reuters: кредиторам «Нафтогаза» рекомендовали отказать в отсрочке по выплатам

Консультанты также заявили, что в настоящее время держатели облигаций не формируют руководящий комитет — основную группу кредиторов, которая ведет переговоры о пересмотре долга. Они добавили, что будут готовы пересмотреть ситуацию с погашением долга еще раз, если ситуация в стране не улучшится к 2024 г.