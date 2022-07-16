Reuters: кредиторам «Нафтогаза» рекомендовали отказать в отсрочке по выплатам
Держатели облигаций «Нафтогаза» получили рекомендацию отклонить просьбу украинской компании об отсрочке по выплате долга, пишет Reuters. Компания сделала такое предложение 11 июля, за неделю до погашения выпуска на $335 млн, заявив, что из-за спецоперации РФ в стране не хватает наличных, поскольку клиенты не могут оплачивать свои счета.
В ходе телефонных переговоров, организованных лондонской юридической фирмой Dechert, консультанты кредиторов заявили, что у компании нет проблемы с ликвидностью, о которой она сообщала, а сам «Нафтогаз» до сих пор считался прибыльным.
«Совет — проголосовать против», — приводит Reuters заявление одного из инвесторов.
Консультанты также заявили, что в настоящее время держатели облигаций не формируют руководящий комитет — основную группу кредиторов, которая ведет переговоры о пересмотре долга. Они добавили, что будут готовы пересмотреть ситуацию с погашением долга еще раз, если ситуация в стране не улучшится к 2024 г.
У «Нафтогаза» три выпуска облигаций: трехлетние на $335 млн с доходностью 7,3%, пятилетние на 600 млн евро с доходностью 7,1%, семилетние на $500 млн с доходностью 7,6%. Все они были выпущены в 2019 г. Компания предложила отложить все выплаты на два года, пишет агентство.
«Нафтогаз» является одним из главных предприятий Украины, обеспечившим в 2021 г. 17% от всех доходов государственного бюджета. До начала спецоперации на нем работало 50 000 человек, отмечает Reuters.
В феврале 2022 г. бывший генеральный директор компании Андрей Коболев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» постепенно превращается в банкрота. По словам бывшего топ-менеджера, новое руководство компании летом 2021 г. совершило «катастрофическую ошибку»: не закупило газ вовремя.
После начала специальной военной операции России на Украине минэнерго запретило экспортировать газ с территории Украины.