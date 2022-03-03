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Минэнерго Украины запретило экспорт газа в связи с военной операцией России

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Украинское Минэнерго запретило экспортировать газ с территории страны в связи с боевыми действиями, сообщила компания «Нафтогаз».  

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад". Ограничение введено указом минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — сообщил «Нафтогаз» (цитата по «РИА Новости»).

3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м и обновила исторический максимум, следует из данных биржи ICE. Вчера на максимуме стоимость газа в Европе достигала 194,7 евро за МВтч, или $2300,5 за 1000 куб. м. Таким образом, цена на фьючерс обновляет максимум второй день подряд.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

Ранее по теме: Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум второй день подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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