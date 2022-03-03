Минэнерго Украины запретило экспорт газа в связи с военной операцией России
Украинское Минэнерго запретило экспортировать газ с территории страны в связи с боевыми действиями, сообщила компания «Нафтогаз».
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашей страны. Это относится и к газу, который хранится в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад". Ограничение введено указом минэнерго от 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины», — сообщил «Нафтогаз» (цитата по «РИА Новости»).
3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м и обновила исторический максимум, следует из данных биржи ICE. Вчера на максимуме стоимость газа в Европе достигала 194,7 евро за МВтч, или $2300,5 за 1000 куб. м. Таким образом, цена на фьючерс обновляет максимум второй день подряд.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.