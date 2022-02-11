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Экс-глава «Нафтогаза» увидел риск банкротства компании

Ведомости

Украинский «Нафтогаз» постепенно превращается в банкрота, заявил бывший генеральный директор компании Андрей Коболев.

«После уничтожения корпоративного управления в 2021 г. "Нафтогаз" плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета», — сказал он в интервью Forbes.

По словам бывшего топ-менеджера, новое руководство компании летом 2021 г. совершило «катастрофическую ошибку»: не закупило газ вовремя. С апреля прошлого года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого Forbes называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.

Говоря о том, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев сказал, что это будет зависеть от погодных условий. Он напомнил, что сейчас «Нафтогаз» стал импортировать энергоресурс, несмотря на разговоры о наличии его в достаточном объеме. 

По мнению Коболева, наибольший риск придется на март. Если погода будет холодной, украинскому бизнесу придется снизить уровень потребления газа.

Ранее российский «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 3 февраля снизились до минимального уровня в 11,2 млрд куб. м. Это значение на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.

Ранее по теме: На Украине допустили возникновение ЧС из-за долгов за поставки газа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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