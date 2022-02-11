Экс-глава «Нафтогаза» увидел риск банкротства компании
Украинский «Нафтогаз» постепенно превращается в банкрота, заявил бывший генеральный директор компании Андрей Коболев.
«После уничтожения корпоративного управления в 2021 г. "Нафтогаз" плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета», — сказал он в интервью Forbes.
По словам бывшего топ-менеджера, новое руководство компании летом 2021 г. совершило «катастрофическую ошибку»: не закупило газ вовремя. С апреля прошлого года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого Forbes называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.
Говоря о том, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев сказал, что это будет зависеть от погодных условий. Он напомнил, что сейчас «Нафтогаз» стал импортировать энергоресурс, несмотря на разговоры о наличии его в достаточном объеме.
По мнению Коболева, наибольший риск придется на март. Если погода будет холодной, украинскому бизнесу придется снизить уровень потребления газа.
Ранее российский «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 3 февраля снизились до минимального уровня в 11,2 млрд куб. м. Это значение на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.