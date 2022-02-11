Экс-глава «Нафтогаза» увидел риск банкротства компании

Ранее российский «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 3 февраля снизились до минимального уровня в 11,2 млрд куб. м. Это значение на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.