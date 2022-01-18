На Украине допустили возникновение ЧС из-за долгов за поставки газа

Согласно постановлению украинского правительства, «Нафтогаз» должен поставлять операторам газораспределительных сетей газ для производственно-технологических нужд по льготным тарифам, но компания не заключает соответствующих договоров. Это, в свою очередь, приводит к практически безвозмездному отбору газа из сети операторами газораспределительных организаций, отмечается в письме. По данным издания, за ноябрь-декабрь 2021 г. долг «Нафтогаза» «Оператору ГТС» составил 3,7 млрд гривен, а в январе он может увеличиться еще на 6,9 млрд гривен. Долг операторов ГРМ за отобранный газ в 2020-2021 годах достигает 12,3 млрд гривен. «Оператор ГТС» не может остановить незаконный отбор, поскольку это приведет к отключению газа для конечных потребителей, включая обычных граждан.