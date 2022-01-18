На Украине допустили возникновение ЧС из-за долгов за поставки газа
На Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за долгов перед «Оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины» за поставленный газ, сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо компании в адрес Минэнерго Украины.
Согласно постановлению украинского правительства, «Нафтогаз» должен поставлять операторам газораспределительных сетей газ для производственно-технологических нужд по льготным тарифам, но компания не заключает соответствующих договоров. Это, в свою очередь, приводит к практически безвозмездному отбору газа из сети операторами газораспределительных организаций, отмечается в письме. По данным издания, за ноябрь-декабрь 2021 г. долг «Нафтогаза» «Оператору ГТС» составил 3,7 млрд гривен, а в январе он может увеличиться еще на 6,9 млрд гривен. Долг операторов ГРМ за отобранный газ в 2020-2021 годах достигает 12,3 млрд гривен. «Оператор ГТС» не может остановить незаконный отбор, поскольку это приведет к отключению газа для конечных потребителей, включая обычных граждан.
«С учетом долгов, а также выплаты "Нафтогаза" 33 млрд грн за анбандлинг и ежемесячной уплаты 50% доходов с транзита (около 1,5 млрд грн), Оператор может полностью потерять финансовую ликвидность и оказаться в состоянии значительного дефицита в феврале 2022 года», — пишет издание.
Помимо этого, 18 января заканчивается действие договора с «Нафтогаз Трейдинг» по услугам балансировки. Без этого соглашения «Оператор ГТС Украины» будет закупать газ на бирже, что, в свою очередь, «уже через неделю вымоет имеющуюся ликвидность» при отсутствии расчетов по долгам перед компанией.
«Все это может привести к кризисной ситуации на уровне чрезвычайной ситуации и нести угрозу безопасности поставок природного газа», — отмечает «Экономическая правда.