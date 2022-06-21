«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в недоплате за транзит и пригрозил арбитражем

По словам Витренко, «Газпром» не доплачивает за забронированные мощности, которые ему доступны. «Условиями нашего контракта с «Газпромом» предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не произойдет и «Газпром» не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права», – утверждает Витренко.