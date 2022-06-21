«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в недоплате за транзит и пригрозил арбитражем
Государственная компания «Нафтогаз Украины» планирует в июле обратиться в международный арбитраж с иском к «Газпрому» по обвинению в недоплате за забронированные для транзита мощности, заявил глава компании Юрий Витренко. Об этом сообщают «РИА Новости».
По словам Витренко, «Газпром» не доплачивает за забронированные мощности, которые ему доступны. «Условиями нашего контракта с «Газпромом» предусмотрено, что есть 45 дней на попытки урегулировать наши споры перед тем, как мы можем пойти в арбитраж. В следующем месяце этот срок истекает, и если ничего не произойдет и «Газпром» не изменит свою позицию, это будет означать, что в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы будем использовать все права», – утверждает Витренко.
10 мая оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины сообщил, что с 11 мая остановит транзит природного газа из России в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Причиной послужили «форс-мажорные обстоятельства», которые, по заявлению украинской стороны, сделали невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков». ОГТС Украины предложил «Газпрому» перенести мощности на физическую точку «Суджа», но в компании заявили, что перенос технически невозможен.
В целом экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2022 г. снизился на 27,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 61 млрд куб. м газа.