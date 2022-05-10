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Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»

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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины с 11 мая остановит транзит природного газа из России в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, заявили в компании.

Транзит будет прекращен в 7 утра 11 мая. «Оператор ГТС Украины сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», – уточняется в сообщении оператора.

Через «Новопсков» проходит до 32,6 млн куб. м газа в сутки из России в Европу, что составляет почти треть от поставок, отмечается в сообщении. Оператор заявил, что сейчас не может осуществлять оперативно-технологический контроль за «Новопсковом» и другими станциями из-за спецоперации.

Для сохранения транзита газа в Европу украинский оператор предложил рассмотреть возможность временного переноса недоступных мощностей с «Сохрановки» на физическую точку соединения «Суджа».

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил, что Польша после прекращения прямых поставок получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции.

2 мая ТАСС сообщил, что «Газпром» не заказал прокачку газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа в III квартале 2022 г., аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через украинские газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка» на этот же период был отменен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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