Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»

Через «Новопсков» проходит до 32,6 млн куб. м газа в сутки из России в Европу, что составляет почти треть от поставок, отмечается в сообщении. Оператор заявил, что сейчас не может осуществлять оперативно-технологический контроль за «Новопсковом» и другими станциями из-за спецоперации.