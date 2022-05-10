Украина остановит транзит газа из России в Европу через «Сохрановку»
Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины с 11 мая остановит транзит природного газа из России в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области, заявили в компании.
Транзит будет прекращен в 7 утра 11 мая. «Оператор ГТС Украины сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков», – уточняется в сообщении оператора.
Через «Новопсков» проходит до 32,6 млн куб. м газа в сутки из России в Европу, что составляет почти треть от поставок, отмечается в сообщении. Оператор заявил, что сейчас не может осуществлять оперативно-технологический контроль за «Новопсковом» и другими станциями из-за спецоперации.
Для сохранения транзита газа в Европу украинский оператор предложил рассмотреть возможность временного переноса недоступных мощностей с «Сохрановки» на физическую точку соединения «Суджа».
27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов пояснил, что Польша после прекращения прямых поставок получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции.
2 мая ТАСС сообщил, что «Газпром» не заказал прокачку газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа в III квартале 2022 г., аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через украинские газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка» на этот же период был отменен.