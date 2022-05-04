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Экономика

Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

Ведомости

Польша после прекращения прямых поставок газа из России получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямал – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — приводит слова Куприянова официальный Telegram-канал компании.

Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%, добавил представитель «Газпрома». Виртуальный реверс предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

27 апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.

Еврокомиссия, в свою очередь, сочла решение «Газпрома» «нарушением контрактов». По мнению еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, это также можно расценивать как попытку «расколоть ЕС». Немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию, заключила представитель ЕК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее пояснял, что российская сторона не использует газ как инструмент шантажа, она является надежным поставщиком топлива и остается приверженной своим контрактным обязательствам. Он добавил, что новая методика оплаты российского газа была принята из-за беспрецедентных недружественных шагов западных стран, включая заморозку международных резервов ЦБ РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных