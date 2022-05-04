Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%, добавил представитель «Газпрома». Виртуальный реверс предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.