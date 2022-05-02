Еврокомиссия сочла решение отключить Польшу и Болгарию от газа «нарушением контрактов»
Решение российской стороны об отключении Польши и Болгарии от газа является нарушением контрактов, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Все министры решительно осудили решение "Газпрома" прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов», – подчеркнула Симон (цитата по ТАСС). По ее мнению, это также можно расценивать как попытку «расколоть ЕС». Немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию, заключила представитель ЕК.
Симсон также призвала страны – члены ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России, которую она назвала «ненадежным поставщиком». При этом еврокомиссар признала, что не все страны смогут полностью заместить российский газ, они должны активизировать развитие альтернативной энергетики.
Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, в свою очередь, анонсировала создание рабочей группы ЕС, которая будет оценивать ситуацию с поставками газа для потребителей в союзе. «Мы изучили ситуацию в области поставок газа в Польшу и Болгарию. Мои коллеги из этих стран сообщили, что в ближайшее время не столкнутся с риском перебоев поставок газа для потребителей и промышленности», – добавила она.
Сегодня, 2 мая, министры энергетики ЕС собрались для обсуждения темы поставок газа из России. 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров будет обсуждаться шестой пакет ограничительных мер ЕС против России, анонсировала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Также компания предупредила, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран, который поставляется через территории Польши и Болгарии, поставки уменьшатся на соответствующий объем.
В компании также утверждают, что Польша продолжает закупать российский газ после отказа от оплаты по новой схеме. Теперь республика закупает его у Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.