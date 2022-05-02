Еврокомиссия сочла решение отключить Польшу и Болгарию от газа «нарушением контрактов»

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, в свою очередь, анонсировала создание рабочей группы ЕС, которая будет оценивать ситуацию с поставками газа для потребителей в союзе. «Мы изучили ситуацию в области поставок газа в Польшу и Болгарию. Мои коллеги из этих стран сообщили, что в ближайшее время не столкнутся с риском перебоев поставок газа для потребителей и промышленности», – добавила она.