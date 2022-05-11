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«Газпром» заявил о невозможности транзита газа только через «Суджу»

Ведомости

Перенос всего объема транзита российского газа через Украину на ГИС «Суджа» технологически невозможен, это прописано в соглашении о взаимодействии, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Вчера «Оператор ГТС Украины» уведомил компанию, что прекратит принимать российский газ через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», и предложил перенести весь объем на «Суджу», сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

«Сохрановка» и «Новопсков» находятся на территории Луганской области. После объявления форс-мажора поставки газа из России через Украину упали на четверть. По словам Курпиянова, компания осуществляет подачу газа для транзита через Украину в объеме 72 млн куб. м. 10 мая объем заявок составил 95,8 млн куб. м.

«Газпром» перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены. Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это хорошо известно», — заявил Куприянов.

По его словам, «Газпром» не получил подтверждений форс-мажорных обстоятельств и не видит препятствий для продолжения работы как раньше. В компании добавили, что украинские специалисты «все это время спокойно работали» и продолжают это делать на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков». Транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, от контрагентов не было никаких нареканий, добавил он. 

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Куприянов тогда пояснил, что Польша после прекращения прямых поставок получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции.

2 мая ТАСС сообщил, что «Газпром» не заказал прокачку газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа в III квартале 2022 г., аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через украинские газораспределительные станции «Суджа» и «Сохрановка» на этот же период был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных