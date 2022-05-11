«Газпром» заявил о невозможности транзита газа только через «Суджу»

По его словам, «Газпром» не получил подтверждений форс-мажорных обстоятельств и не видит препятствий для продолжения работы как раньше. В компании добавили, что украинские специалисты «все это время спокойно работали» и продолжают это делать на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков». Транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, от контрагентов не было никаких нареканий, добавил он.