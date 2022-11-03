Uniper отчиталась об убытке в 40 млрд евро из-за отсутствия газа из России

Uniper отчиталась об убытке в 40 млрд евро из-за отсутствия газа из РоссииЭнергокомпания фактически не пережила потерю ключевого источника топлива, отмечают аналитики
Немецкая энергетическая компания Uniper получила чистый убыток в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. Об этом говорится в отчете компании по МСФО, опубликованном 3 ноября. В январе – сентябре 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.
Выручка Uniper за 9 месяцев 2022 г. выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 213,3 млрд евро. Операционные расходы компании за 9 месяцев также выросли примерно в 2,4 раза год к году и составили 462 млрд евро.
«Чистый убыток по МСФО в размере около 40 млрд евро включает примерно 10 млрд евро реализованных затрат на замещение объемов (российского газа. — "Ведомости") и примерно 31 млрд евро ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа по состоянию на 30 сентября 2022 г.», — говорится в отчете Uniper.
По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, пояснила Uniper. В компании напомнили, что проблемы с импортом топлива из РФ начались летом 2022 г.: 14 июня «Газпром» сократил поставки газа в Германию, а в конце августа полностью их прекратил. 13 сентября источники Reuters сообщали, что Uniper изучает возможность подачи иска к «Газпрому» из-за убытков в 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия. В компании официально подтвердили, что еще рассматривают такой вариант.
Сокращение поставок газа в ЕС в июне произошло из-за проблем с ремонтом газовых турбин Siemens, которые были установлены на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток — 1». В конце августа «Газпром» объявил о полной остановке прокачки по газопроводу, так как все импортные турбины нуждались в ремонте, но он не мог быть произведен из-за санкций. А 26 сентября обе нитки «Северного потока — 1» и одна нитка так и не запущенного «Северного потока — 2» были повреждены в результате диверсии, совершенной в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Также в этом году сократился объем поставок газа через Украину: сейчас топливо поставляется только через одну из двух компрессорных станций в объеме 42-43 млн куб. м в сутки. Прокачка продолжается также по ответвлению от «Турецкого потока» (по данным на 2 ноября, она составила 24 млн куб. м). Газ по трубопроводу Ямал — Европа не экспортируется с прошлого года.
На фоне энергокризиса в Европе, который получил новый виток в этом году на фоне скачка цен на газ (в марте они достигли пика, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м), правительство Германии выделяло финансовую помощь Uniper, а в сентябре договорилось о ее национализации с основным акционером компании — финской Fortum. Власти ФРГ выкупят 99% акций Uniper по цене 1,7 евро за бумагу и вложат в компанию более 8 млрд евро, сообщалось на сайте немецкой компании 21 сентября.
Национализация Uniper говорит о том, что компания уже фактически не пережила потерю российского газа, заявляет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отмечает, что в среднесрочной перспективе надеждой Uniper является сжиженный газ (СПГ): сейчас немецкая компания строит плавучие регазификационные установки и планирует закупать СПГ в США, Канаде, Катаре и других странах.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов уточняет, что в портфеле Uniper есть 17 ГВт газовых ТЭС. 8,5 ГВт из них находятся в России (принадлежат генкомпании «Юнипро»), а остальные — в Германии (3,3 ГВт), Великобритании (4,2 ГВт), Нидерландах (0,5 ГВт), Венгрии (0,4 ГВт) и Швеции (чуть менее 0,1 ГВт). По словам эксперта, сейчас компания может обеспечить сжиженным газом только ТЭС в Нидерландах и Великобритании, потому что там есть терминалы для приема СПГ нужной мощности.
Родионов отмечает, что доля «Газпрома» в структуре импорта газа в ЕС в III квартале этого года снизилась до 12%, тогда как по итогам 2021 г. она составляла около 40%. При этом на СПГ приходилось 36% всех газовых поставок в регион, а на остальные источники — 52%, добавляет он. Кроме России ЕС импортирует газ по трубопроводам из Азербайджана, Алжира, Ливии, Норвегии и Великобритании.
«В ближайшие несколько лет газ продолжит оставаться дефицитным товаром, а цены на него останутся на повышенном уровне. В такой ситуации сложно ожидать возвращения Uniper к прибыли в ближайшие 2-3 года», — считает Кауфман.
По данным биржи ICE, газ на хабе TTF в Нидерландах 3 ноября стоил более $1300 за 1000 куб. м.