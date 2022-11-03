Uniper отчиталась об убытке в 40 млрд евро из-за отсутствия газа из России

По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, пояснила Uniper. В компании напомнили, что проблемы с импортом топлива из РФ начались летом 2022 г.: 14 июня «Газпром» сократил поставки газа в Германию, а в конце августа полностью их прекратил. 13 сентября источники Reuters сообщали, что Uniper изучает возможность подачи иска к «Газпрому» из-за убытков в 12,4 млрд евро по итогам первого полугодия. В компании официально подтвердили, что еще рассматривают такой вариант.