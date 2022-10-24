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Uniper и Eon закроют часть офисов на зиму ради экономии электроэнергии

Ведомости

Энергоконцерны Uniper и Eon намерены закрыть часть своих офисов в Германии на зиму ради экономии электроэнергии. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-службы компаний.

Представитель Uniper сообщил, что энергоконцерн планирует отказаться от половины всех помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе. С ноября закрытые офисы будут отапливаться до 14 градусов, а сотрудников переведут в другие помещения. Газета отмечает, что такой шаг должен помочь компании сократить потребление энергии минимум на 25%. 

В пресс-службе Eon также сообщили, что компания планирует закрыть часть офисных помещений до апреля. Отмечается, что сотрудники, которых затронули эти меры, либо уже переехали на новое место, либо сделают это в ближайшее время. Таким образом компания хочет сэкономить энергопотребление на 20%, в том числе за счет отключения подсветки логотипов и наружного освещения. 

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. В связи с этим страны ЕС согласовали добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса. Одним из предложений является снижение уровня отопления в зданиях. 

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что осенью и зимой общественные здания в Германии не будут отапливать выше 19 градусов. Также еще в августе власти Берлина отказались от подсветки 100 общественных зданий в городе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных