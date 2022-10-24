Uniper и Eon закроют часть офисов на зиму ради экономии электроэнергии
Энергоконцерны Uniper и Eon намерены закрыть часть своих офисов в Германии на зиму ради экономии электроэнергии. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пресс-службы компаний.
Представитель Uniper сообщил, что энергоконцерн планирует отказаться от половины всех помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе. С ноября закрытые офисы будут отапливаться до 14 градусов, а сотрудников переведут в другие помещения. Газета отмечает, что такой шаг должен помочь компании сократить потребление энергии минимум на 25%.
В пресс-службе Eon также сообщили, что компания планирует закрыть часть офисных помещений до апреля. Отмечается, что сотрудники, которых затронули эти меры, либо уже переехали на новое место, либо сделают это в ближайшее время. Таким образом компания хочет сэкономить энергопотребление на 20%, в том числе за счет отключения подсветки логотипов и наружного освещения.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. В связи с этим страны ЕС согласовали добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса. Одним из предложений является снижение уровня отопления в зданиях.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что осенью и зимой общественные здания в Германии не будут отапливать выше 19 градусов. Также еще в августе власти Берлина отказались от подсветки 100 общественных зданий в городе.
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