Uniper и Eon закроют часть офисов на зиму ради экономии электроэнергии

В пресс-службе Eon также сообщили, что компания планирует закрыть часть офисных помещений до апреля. Отмечается, что сотрудники, которых затронули эти меры, либо уже переехали на новое место, либо сделают это в ближайшее время. Таким образом компания хочет сэкономить энергопотребление на 20%, в том числе за счет отключения подсветки логотипов и наружного освещения.