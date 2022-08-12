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Общество

В Германии не будут отапливать общественные здания выше 19 градусов

Ведомости

Осенью и зимой 2022 г. в Германии вступят в силу правила энергосбережения, согласно которым общественные здания будут отапливаться не более чем до 19 градусов тепла, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности, – отметил Хабек. – Кроме того, общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов».

По его словам, в ночное время не должны подсвечиваться памятники и здания, рекламные системы. Хабек подчеркнул, что вопрос сбережения энергии также обсуждается с министерством труда ФРГ.

Первый этап чрезвычайного трехступенчатого плана экономии газа в ФРГ был объявлен в конце марта. Он предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением топлива. Второй этап вводится, когда ситуация с газоснабжением фактически серьезно ухудшилась. На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.

23 июня правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Хабек в интервью Der Spiegel сообщал, что в случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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