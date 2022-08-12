В Германии не будут отапливать общественные здания выше 19 градусов
Осенью и зимой 2022 г. в Германии вступят в силу правила энергосбережения, согласно которым общественные здания будут отапливаться не более чем до 19 градусов тепла, заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
«Мы издадим постановления по закону об энергетической безопасности, – отметил Хабек. – Кроме того, общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов».
По его словам, в ночное время не должны подсвечиваться памятники и здания, рекламные системы. Хабек подчеркнул, что вопрос сбережения энергии также обсуждается с министерством труда ФРГ.
Первый этап чрезвычайного трехступенчатого плана экономии газа в ФРГ был объявлен в конце марта. Он предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением топлива. Второй этап вводится, когда ситуация с газоснабжением фактически серьезно ухудшилась. На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.
23 июня правительство Германии запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа, в рамках которого немцам необходимо сократить потребление. Хабек в интервью Der Spiegel сообщал, что в случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них.