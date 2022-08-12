В Германии не будут отапливать общественные здания выше 19 градусов

Первый этап чрезвычайного трехступенчатого плана экономии газа в ФРГ был объявлен в конце марта. Он предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением топлива. Второй этап вводится, когда ситуация с газоснабжением фактически серьезно ухудшилась. На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.