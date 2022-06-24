В Германии допустили остановку части отраслей из-за нехватки газа

«Если газа недостаточно, некоторые отрасли промышленности, нуждающиеся в газе, должны быть отключены. <…> Затем все рыночные экономические процессы приостанавливаются. Для некоторых отраслей это было бы катастрофическим. Мы ведь говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени», — заявил Хабек. Он отметил, что в таком случае работники этих отраслей потеряют свои места, а регионы лишатся промышленных комплексов.