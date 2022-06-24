Газета
Экономика

В Германии допустили остановку части отраслей из-за нехватки газа

Ведомости

В случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них, сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

«Если газа недостаточно, некоторые отрасли промышленности, нуждающиеся в газе, должны быть отключены. <…> Затем все рыночные экономические процессы приостанавливаются. Для некоторых отраслей это было бы катастрофическим. Мы ведь говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени», — заявил Хабек. Он отметил, что в таком случае работники этих отраслей потеряют свои места, а регионы лишатся промышленных комплексов.

По его словам, если поставки газа из России останутся такими же низкими, как сейчас, страна столкнется с нехваткой газа. Германия находится в состоянии газового кризиса, отметил он. Власти страны строят инфраструктуру для СПГ, замещают поставки и делают все возможное, чтобы стабилизировать энергоснабжение. Хабек призвал снизить расход газа, «иначе будет трудно».

Накануне Хабек объявил, что Германия вступила во вторую фазу чрезвычайного плана экономии газа в условиях сокращения поставок из России.

Первый этап чрезвычайного трехступенчатого плана экономии газа в ФРГ был объявлен в конце марта. Он предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением топлива. Второй этап вводится, когда ситуация с газоснабжением фактически серьезно ухудшилась. На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.

Поставки газа в Германию из России сократились из-за проблем «Газпрома» с оборудованием на газопроводе «Северный поток». В результате его мощность в середине июня снизилась на 40%. Компания заявила, что направила газовые турбины на ремонт, однако власти Канады отказались отдавать их из-за антироссийских санкций. Канада и Германия ведут переговоры по этой ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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