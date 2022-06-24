В Германии допустили остановку части отраслей из-за нехватки газа
В случае нехватки газа некоторые отрасли промышленности Германии, которые его используют, могут остановиться, что может стать катастрофическим для них, сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
«Если газа недостаточно, некоторые отрасли промышленности, нуждающиеся в газе, должны быть отключены. <…> Затем все рыночные экономические процессы приостанавливаются. Для некоторых отраслей это было бы катастрофическим. Мы ведь говорим не о двух днях или неделях, а о долгом времени», — заявил Хабек. Он отметил, что в таком случае работники этих отраслей потеряют свои места, а регионы лишатся промышленных комплексов.
По его словам, если поставки газа из России останутся такими же низкими, как сейчас, страна столкнется с нехваткой газа. Германия находится в состоянии газового кризиса, отметил он. Власти страны строят инфраструктуру для СПГ, замещают поставки и делают все возможное, чтобы стабилизировать энергоснабжение. Хабек призвал снизить расход газа, «иначе будет трудно».
Накануне Хабек объявил, что Германия вступила во вторую фазу чрезвычайного плана экономии газа в условиях сокращения поставок из России.
Первый этап чрезвычайного трехступенчатого плана экономии газа в ФРГ был объявлен в конце марта. Он предусматривает жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением топлива. Второй этап вводится, когда ситуация с газоснабжением фактически серьезно ухудшилась. На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.
Поставки газа в Германию из России сократились из-за проблем «Газпрома» с оборудованием на газопроводе «Северный поток». В результате его мощность в середине июня снизилась на 40%. Компания заявила, что направила газовые турбины на ремонт, однако власти Канады отказались отдавать их из-за антироссийских санкций. Канада и Германия ведут переговоры по этой ситуации.