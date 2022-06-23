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Экономика

В Германии объявили о переходе ко второму этапу сокращения потребления газа

Ведомости

Немцам необходимо сократить потребление газа в рамках национальных усилий по экономии энергии на зиму, план которых был запущен весной, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, правительство запустило вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана экономии газа.

«Есть перебои с подачей газа [из России], поэтому этот шаг необходим. Мы находимся в газовом кризисе. Отныне газ является дефицитным товаром. Цены уже высоки, и мы должны готовиться к дальнейшему повышению», — сказал Хабек журналистам (цитата по Tagesschau). Министр пояснил, что в этих условиях Германия вступила во вторую фазу чрезвычайного плана экономии газа.

По словам Хабека, летом создается чувство «обманчивой безопасности». «Но зима придет, поэтому мы должны принять меры предосторожности, чтобы подготовиться к зиме», — сказал министр.

О запуске первого этапа чрезвычайного трехступенчатого плана по экономии газа власти Германии объявили в конце марта. Он предусматривал жесткий контроль за хранением, импортом и потреблением газа. Второй этап предусматривает признание «фактического серьезного ухудшения ситуации с газоснабжением». На третьем в стране может быть введен режим ЧС с ограничением потребления промышленностью ради снабжения газом домохозяйств и критической инфраструктуры.

Ранее сегодня, 23 июня, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ФРГ боятся прекращения поставок по «Северному потоку» Россией во время ежегодного технического обслуживания трубопровода. До этого, в середине июня, «Газпром» сообщил об остановке работы двух турбин из четырех на компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа для «Северного потока».

В результате мощность трубопровода снизилась на 40%. В компании пояснили, что ранее отправили турбины на ремонт немецкой Siemens, однако та не вернула их. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны не позволяют вернуть его в Россию. Власти Канады и Германии ведут переговоры по этой ситуации, заявили в правительстве Канады. Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее называл сокращение поставок газа из России политическим, сообщал Bloomberg. 13 июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что на 11 июля назначена плановая ежегодная инспекция «Северного потока», она продлится около двух недель.

Ранее по теме: FT: в ФРГ боятся прекращения поставок по «Северному потоку»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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