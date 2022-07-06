Германия может национализировать энергоконцерн Uniper

Германия может национализировать энергоконцерн UniperДля удачной распродажи российских активов компании придется ускорить уход из страны
Правительство Германии 5 июля экстренно согласовало законопроект о национализации энергетических компаний и переносе издержек. В пятницу 9 июля планируется одобрение документа бундестагом. Под действие нового законопроекта может попасть испытывающий финансовые трудности концерн Uniper, владелец электростанций в России и некогда крупнейший партнер «Газпрома» в Европе.
Как сообщала 5 июля немецкая Handelsblatt со ссылкой на источники, немецкое правительство при частичной национализации может получить долю в Uniper в размере до 25%.
Uniper (78% акций у финской энергокомпании Fortum), по данным Bloomberg, вступила в переговоры с федеральным правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. Берлин, пишет агентство, торопится принять меры до 11 июля, когда «Газпром» остановит «Северный поток» на техобслуживание, из опасений, что газопровод может потом не возобновить свою работу.
О том, что Uniper ведет переговоры о возможной государственной помощи из–за финансовых проблем, связанных с сокращением на 40% с 4 июня поставок российского газа и падения акций компании, стало известно 30 июня. С 16 июня «Газпром» снизил суточную прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м, а поставки газа Uniper упали на 25%. Причиной сокращения экспорта были невозврат турбины Siemens из ремонта в Канаде и остановка на профилактику одного из газотурбинных двигателей компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в трубу «Северного потока».
Акции Uniper 5 июля упали на 7%, днем ранее – на 28%. В среду 6 июля падение замедлилось и ограничилось -2.67% во время торгов на Франкфуртской бирже по состоянию на 18:33 мск.
Uniper была одним из пяти европейских соинвесторов газопровода «Газпрома» «Северный поток – 2» наряду с англо–голландской Shell, немецкой Wintershall Dea, французской Engie и австрийской OMV. На данный момент все эти инвесторы заявили о прекращении финансирования объекта.
В России Uniper контролирует 83.7% генерирующей компании «Юнипро», в которую входят пять крупных ТЭС общей мощностью 11,2 ГВт. Это Сургутская ГРЭС-2 (5,6 ГВт), Березовская (2,4 ГВт), Шатурская (1,5 ГВт), Смоленская (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 ГВт).
Национализация Uniper если и будет реализована, то пройдет по «мягкому» сценарию с учетом интересов нынешних бенефициаров, считает управляющий партнёр юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он поясняет, что «с крайне высокой долей вероятности» это не будет классическая национализация, предполагающая принудительную передачу имущественных прав и активов в пользу нового собственника в лице государства или представляющей его интересы организации без компенсации стоимости передаваемых активов.
«С гораздо более высокой степенью вероятности процесс смены собственника будет напоминать рыночную сделку, в рамках которой Fortum получит компенсацию, отвечающую не только текущей цене актива, но и, возможно, учитывающую прибыль, которую финны не получат в обозримом будущем в связи с потерей контроля над Uniper», – поясняет Иккерт.
По словам юриста, то, как поступит государство с текущим собственником, на годы и даже десятилетия определит привлекательность энергетического рынка крупнейшей экономики Европы для зарубежных инвесторов. «Для Германии с учетом необходимости реализации собственной стратегии в энергетике без участия зарубежного капитала будет весьма сложно отказаться от атомной энергетики и использования углеводородного сырья», – считает он.
Uniper с большой долей вероятности будет продавать российским игрокам свои активы в России, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Но национализация компании в Германии существенно замедлит процесс продажи, так это приведет к требованию согласования на уровне правительства ФРГ, а затем – Еврокомиссией, отмечает эксперт.
Иккерт полагает, что на российские активы смена собственника Uniper не окажет существенного влияния. «Скорее всего, сразу активы эти на продажу выставлены не будут, поскольку сейчас их можно продать только за бесценок», – отмечает юрист. «Одним из решений будущих проблем может стать ускорение выхода немецкой компании из России, что может помочь российским покупателям получить более интересную цену за объекты», – уверен Гришунин.
Но, по словам Иккерта, вероятен и вариант, в котором огосударствление коснется только имущества Uniper, то есть магистралей, хранилищ и инфраструктуры, но не повлияет на структуру владения акционерным обществом (с выплатой ему компенсации). Тогда реализация имущества компании, оставшейся без ключевых активов, приносивших ей доход, как в рамках банкротства, так и по инициативе акционеров, более чем вероятна в обозримом будущем, считает юрист.