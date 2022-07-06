Германия может национализировать энергоконцерн Uniper

Но, по словам Иккерта, вероятен и вариант, в котором огосударствление коснется только имущества Uniper, то есть магистралей, хранилищ и инфраструктуры, но не повлияет на структуру владения акционерным обществом (с выплатой ему компенсации). Тогда реализация имущества компании, оставшейся без ключевых активов, приносивших ей доход, как в рамках банкротства, так и по инициативе акционеров, более чем вероятна в обозримом будущем, считает юрист.