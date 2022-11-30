Маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября 2023 года

Данный законопроект поддержал Минздрав, однако дата первого чтения поправок так и не была назначена. В ведомстве отметили, что научных данных об эффективности таких маркировок нет, однако, предположили в Минздраве, данная инициатива может позитивно повлиять на динамику потребления алкоголя в РФ.