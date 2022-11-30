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Маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября 2023 года

Ведомости

Правительство ввело обязательную маркировку пива в стеклянной или полимерной упаковке с 1 октября 2023 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин также продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 г. В рамках эксперимента маркируется солодовое и безалкагольное пиво, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

При этом правительство не поддержало идею маркировать алкоголь надписью «Алкоголь Вам враг!». Правки в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» подготовила группа депутатов и сенаторов, в том числе глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект внесли в ГД в сентябре.

Данный законопроект поддержал Минздрав, однако дата первого чтения поправок так и не была назначена. В ведомстве отметили, что научных данных об эффективности таких маркировок нет, однако, предположили в Минздраве, данная инициатива может позитивно повлиять на динамику потребления алкоголя в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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