Маркировка пива в стекле или полимерной упаковке начнется с 1 октября 2023 года
Правительство ввело обязательную маркировку пива в стеклянной или полимерной упаковке с 1 октября 2023 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин также продлил эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольной продукции до 28 февраля 2023 г. В рамках эксперимента маркируется солодовое и безалкагольное пиво, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
При этом правительство не поддержало идею маркировать алкоголь надписью «Алкоголь Вам враг!». Правки в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» подготовила группа депутатов и сенаторов, в том числе глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законопроект внесли в ГД в сентябре.
Данный законопроект поддержал Минздрав, однако дата первого чтения поправок так и не была назначена. В ведомстве отметили, что научных данных об эффективности таких маркировок нет, однако, предположили в Минздраве, данная инициатива может позитивно повлиять на динамику потребления алкоголя в РФ.
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