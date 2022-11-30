Правительство ввело маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении обязательной маркировки жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств с 15 декабря 2022 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что маркировка вводится для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.
В январе фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Инициатива была предложена после смерти 12-летнего мальчика в городе Бийск, который, как считало изначально следствие, умер после курения вейпа. Позже оказалось, что мальчик надышался угарным газом из печи.
Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля 2022 г. 28 июля Минпромторг выступил против полного запрета на продажу электронных сигарет и вейпов, так как это приводит к «формированию бесконтрольного черного рынка». В ведомстве уточнили, что это грозит большими потерями бюджету, а также создает теневой рынок, на котором невозможно отслеживать содержание никотина в жидкостях.
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