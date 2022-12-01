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В самолетах «Аэрофлота» временно отключили кино и музыку

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Доступ к стриминговым системам развлечений в самолетах «Аэрофлота» временно недоступен из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, сообщил Telegram-канал авиаперевозчика.

«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений. Но отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета», – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что уже работают над новым отечественным решением, которое, как ожидается, будет представлено до Нового года.

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных