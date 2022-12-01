В самолетах «Аэрофлота» временно отключили кино и музыку
Доступ к стриминговым системам развлечений в самолетах «Аэрофлота» временно недоступен из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги, сообщил Telegram-канал авиаперевозчика.
«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений. Но отказ зарубежных поставщиков от предоставления данной услуги вскоре не будет препятствием для привычного просмотра интересных фильмов и прослушивания любимых треков во время полета», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что уже работают над новым отечественным решением, которое, как ожидается, будет представлено до Нового года.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Аналогичные ограничения вводились и со стороны США.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса