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Посол Таиланда заявил об увеличении числа рейсов «Аэрофлота» в страну

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок и на Пхукет в три раза, сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават, пишут «РИА Новости».

«Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет — с 14 до 20 рейсов в неделю», — сказал он.

По словам Вонгсинсавата, некоторые российские авиакомпании уже возобновили прямые рейсы, в том числе и регулярные, из ряда городов. В частности, в Таиланд можно вылететь из Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Уфы и Владивостока.

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В начале ноября о планах «Аэрофлота» расширить программу полетов из российских регионов на Пхукет сообщал генконсул России на острове Владимир Соснов.

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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