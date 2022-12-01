Посол Таиланда заявил об увеличении числа рейсов «Аэрофлота» в страну
«Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с 7 до 21 рейсов в неделю, а из Москвы на Пхукет — с 14 до 20 рейсов в неделю», — сказал он.
По словам Вонгсинсавата, некоторые российские авиакомпании уже возобновили прямые рейсы, в том числе и регулярные, из ряда городов. В частности, в Таиланд можно вылететь из Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Уфы и Владивостока.
В начале ноября о планах «Аэрофлота» расширить программу полетов из российских регионов на Пхукет сообщал генконсул России на острове Владимир Соснов.
30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». Перерыв был связан с западными санкциями, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции на Украине. До этого авиасообщение практически полностью отсутствовало на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.
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