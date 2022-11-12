«Аэрофлот» расширит программу полетов на Пхукет из российских регионов
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в ноябре расширить программу полетов из регионов РФ на остров Пхукет, заявил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.
«В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов. Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению», — заявил Соснов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что состоится также запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться три раза неделю.
В сентябре стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал гендиректор компании Сергей Александровский. Он заявил, что в зимнем расписании перевозчик намерен сохранить два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.
30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.