Газета
Бизнес

«Аэрофлот» расширит программу полетов на Пхукет из российских регионов

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в ноябре расширить программу полетов из регионов РФ на остров Пхукет, заявил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

«В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов. Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению», — заявил Соснов (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: «Победа» возобновит рейсы в Армению

Он добавил, что состоится также запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться три раза неделю.

В сентябре стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал гендиректор компании Сергей Александровский. Он заявил, что в зимнем расписании перевозчик намерен сохранить два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных