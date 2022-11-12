«Аэрофлот» расширит программу полетов на Пхукет из российских регионов

В сентябре стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Таиланд и ОАЭ в зимнем расписании. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал гендиректор компании Сергей Александровский. Он заявил, что в зимнем расписании перевозчик намерен сохранить два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.