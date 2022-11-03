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Бизнес

«Победа» возобновит рейсы в Армению

Ведомости

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс Москва — Гюмри на официальном сайте, сообщил представитель пресс-службы компании. «Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково"», — уточнил он.

Несколькими днями ранее «Победа» объявила, что открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Турцию: Стамбул, Аланию и Анталью. Полеты по этим маршрутам также будут выполняться из «Внуково». Рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря 2022 г. и будут выполняться ежедневно. В аэропорт «Стамбул» – 21 декабря и также будут ежедневными, аэропорт «Газипаша» — с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, четыре раза в неделю, сообщали в компании.

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Вслед за этим за рубежом начались аресты десятков самолетов российских авиакомпаний, находящихся в иностранных реестрах. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.

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До начала ноября «Победа» оставалась единственным крупным авиаперевозчиком, который не возобновил перелеты за рубеж после введения антироссийских санкций. Как писала газета «Коммерсантъ», лоукостер тогда предполагал, что ограничение будет действовать до конца зимнего расписания. Но летом рейсы не возобновились из-за проблемы двойной регистрации самолетов «Победы» как в бермудском, так и российском реестрах. Однако летом «Победе» удалось снять самолеты, принадлежащие иностранным «дочкам» «ВТБ лизинга» и «Сбер лизинга», с регистрации авиарегистра Бермуд, отмечало издание.

В парке авиакомпании числится 41 самолет Boeing 737-800, указано на официальном сайте «Победы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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