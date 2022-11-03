«Победа» возобновит рейсы в Армению

Несколькими днями ранее «Победа» объявила, что открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Турцию: Стамбул, Аланию и Анталью. Полеты по этим маршрутам также будут выполняться из «Внуково». Рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря 2022 г. и будут выполняться ежедневно. В аэропорт «Стамбул» – 21 декабря и также будут ежедневными, аэропорт «Газипаша» — с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, четыре раза в неделю, сообщали в компании.