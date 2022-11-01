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Бизнес

«Победа» возобновит полеты в Турцию

Ведомости

Российский лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию, передает пресс-служба компании. Полеты по этим маршрутам будут выполняться из московского аэропорта «Внуково».

«Рейсы в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен начнутся 1 декабря 2022 г. и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт – "Стамбул" – стартуют 21 декабря и также будут ежедневными», — говорится в сообщении.

Полеты в Аланию (аэропорт «Газипаша») запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталию – с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю, добавили в пресс-службе.

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Лоукостер оставался единственным крупным авиаперевозчиком, который не возобновил перелеты за рубеж после введения антироссийских санкций. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.

С 1 октября «Аэрофлот» возобновил рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных