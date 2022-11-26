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«Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока

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Из аэропорта Владивостока впервые запущены прямые регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет, по два раза в неделю их будет выполнять «Аэрофлот», сообщается на сайте аэропорта.

Церемония открытия первого рейса в Таиланд состоялась в субботу, 26 ноября. 

«Открытие прямого рейса в Бангкок и Пхукет – это историческое событие как для авиакомпании, так и для аэропорта. Ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям их воздушной гавани Приморья», — сказал на церемонии и.о. генерального директора аэропорта Денис Чмутов.

Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила  директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.

Рейсы по маршруту Владивосток – Бангкок — Владивосток «Аэрофлот» будет выполнять по четвергам и воскресеньям, а на остров Пхукет из Владивостока можно будет улететь по средам и субботам, сообщили в пресс-службе. 

«Аэрофлот» ранее возобновил рейсы в Каир с 12 ноября, а с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В конце ноября перевозчик сообщил, что в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных