«Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока
Из аэропорта Владивостока впервые запущены прямые регулярные рейсы в Бангкок и Пхукет, по два раза в неделю их будет выполнять «Аэрофлот», сообщается на сайте аэропорта.
Церемония открытия первого рейса в Таиланд состоялась в субботу, 26 ноября.
«Открытие прямого рейса в Бангкок и Пхукет – это историческое событие как для авиакомпании, так и для аэропорта. Ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям их воздушной гавани Приморья», — сказал на церемонии и.о. генерального директора аэропорта Денис Чмутов.
Летать в Таиланд с пересадкой во Владивостоке также смогут жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, добавила директор дальневосточного филиала «Аэрофлота» Ирина Лапицкая.
Рейсы по маршруту Владивосток – Бангкок — Владивосток «Аэрофлот» будет выполнять по четвергам и воскресеньям, а на остров Пхукет из Владивостока можно будет улететь по средам и субботам, сообщили в пресс-службе.