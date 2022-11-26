«Аэрофлот» запустил рейсы в Таиланд из Владивостока

«Открытие прямого рейса в Бангкок и Пхукет – это историческое событие как для авиакомпании, так и для аэропорта. Ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям их воздушной гавани Приморья», — сказал на церемонии и.о. генерального директора аэропорта Денис Чмутов.