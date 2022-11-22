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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью в декабре, передает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот" открывает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью на самолётах Boeing 737-800», — отмечено в сообщении. Рейсы в Стамбул перевозчик планирует осуществлять с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.

«Аэрофлот» ранее возобновил рейсы в Каир с 12 ноября. Ранее с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи.

30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных