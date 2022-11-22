«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью
«Аэрофлот" открывает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью на самолётах Boeing 737-800», — отмечено в сообщении. Рейсы в Стамбул перевозчик планирует осуществлять с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.
«Аэрофлот» ранее возобновил рейсы в Каир с 12 ноября. Ранее с 1 октября компания возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи.
30 октября на Пхукете приземлился первый с начала марта рейс «Аэрофлота». После восстановления прямого авиасообщения из России на остров с 1 по 11 ноября прибыли 20 453 человека.
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