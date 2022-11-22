«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

«Аэрофлот" открывает регулярные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью на самолётах Boeing 737-800», — отмечено в сообщении. Рейсы в Стамбул перевозчик планирует осуществлять с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.