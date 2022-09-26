«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Египет – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте перевозчика.
Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Летная программа будет запущена с 1 октября, рейсы будут выполняться ежедневно из аэропорта «Шереметьево».
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и с 30 октября – в Бангкок (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).
Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В пресс-службе отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.
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