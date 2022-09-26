«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и с 30 октября – в Бангкок (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).