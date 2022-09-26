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«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Египет – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Летная программа будет запущена с 1 октября, рейсы будут выполняться ежедневно из аэропорта «Шереметьево».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и с 30 октября – в Бангкок (Таиланд). Со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).

Также авиаперевозчик сообщал, что возобновит с 1 октября рейсы в Дубай. Компания уже запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В пресс-службе отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.

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Ранее по теме: «Аэрофлот» в октябре возобновит полеты в Коломбо и Бангкок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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