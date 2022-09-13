«Аэрофлот» возобновит рейсы в Дубай с 1 октября
«Полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330, а начиная с зимнего расписания частота рейсов увеличится», – рассказали в компании.
О возобновлении полетов в Дубай в октябре ранее сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что в ближайшее время компания планирует запустить рейсы в Бангкок. В зимнем расписании перевозчик намерен сохранить и два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.
Кроме того, «Аэрофлот» может открыть новые направления. По словам главы авиакомпании, рассматривается запуск рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа.
Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В компании отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.
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