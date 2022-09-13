«Аэрофлот» возобновит рейсы в Дубай с 1 октября

О возобновлении полетов в Дубай в октябре ранее сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он также отметил, что в ближайшее время компания планирует запустить рейсы в Бангкок. В зимнем расписании перевозчик намерен сохранить и два турецких направления (Стамбул и Анталья), а также Мальдивы.