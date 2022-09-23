«Аэрофлот» в октябре возобновит полеты в Коломбо и Бангкок

«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», - отмечается в сообщении.