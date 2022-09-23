«Аэрофлот» в октябре возобновит полеты в Коломбо и Бангкок
«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.
Ранее авиаперевозчик сообщил, что возобновит рейсы в Дубай с 1 октября. Кроме того, «Аэрофлот» может открыть новые направления: запуск рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Компания также запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В пресс-службе отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.
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