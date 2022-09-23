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«Аэрофлот» в октябре возобновит полеты в Коломбо и Бангкок

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Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре возобновит полеты в Коломбо (Шри-Ланка) и Бангкок (Таиланд), следует из сообщения пресс-службы авиаперевозчика.

«С 9 октября компания возобновит полеты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября "Аэрофлот" вновь начнет выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что продажа билетов в Коломбо и Бангкок открыта, в Гоа будет открыта в ближайшее время.

Ранее авиаперевозчик сообщил, что возобновит рейсы в Дубай с 1 октября. Кроме того, «Аэрофлот» может открыть новые направления: запуск рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Компания также запустила рейсы по сокращенным маршрутам в Турцию и Сочи. В пресс-службе отметили, что длительность полета уменьшится на 20-30 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных