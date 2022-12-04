ФПК предупредила о повышении тарифов на проезд в вагонах-купе на 8,1%
«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 г. будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 г.», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в 95% вагонов купе, СВ и «люкс» сейчас применяется система динамического ценообразования, т.е. стоимость билетов зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
ФПК сама устанавливает тарифы в нерегулируемом сегменте — СВ, купе и «люкс», а тарифы для плацкарта и общих вагонов определяет ФАС, добавили в компании. Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика.