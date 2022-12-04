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ФПК предупредила о повышении тарифов на проезд в вагонах-купе на 8,1%

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Входящая в холдинг РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о повышении со следующего года тарифов на перевозки пассажиров в купе, СВ и вагонах класса «люкс». Об этом со ссылкой на пресс-службу ФПК сообщает «РИА Новости».

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 г. будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 г.», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 95% вагонов купе, СВ и «люкс» сейчас применяется система динамического ценообразования, т.е. стоимость билетов зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

ФПК сама устанавливает тарифы в нерегулируемом сегменте — СВ, купе и «люкс», а тарифы для плацкарта и общих вагонов определяет ФАС, добавили в компании. Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика.

В ноябре правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 г. объемом 1,074 трлн руб., что практически на треть выше параметров 2022 г. 15 млрд руб. из этих средств – взнос в уставный капитал ФПК на приобретение 225 пассажирских вагонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных