ФПК предупредила о повышении тарифов на проезд в вагонах-купе на 8,1%

Входящая в холдинг РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила о повышении со следующего года тарифов на перевозки пассажиров в купе, СВ и вагонах класса «люкс». Об этом со ссылкой на пресс-службу ФПК сообщает «РИА Новости».