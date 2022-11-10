Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год в размере 1,074 трлн рублей

Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год в размере 1,074 трлн рублейБолее 40% затрат пойдет на развитие инфраструктуры
Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 г. объемом 1,074 трлн руб., что практически на треть выше параметров 2022 г. Это следует из стенограммы заседания правительства РФ от 10 ноября. В пресс-службе кабинета министров уточнили, что аппарат правительства одобрил основные параметры финплана и инвестпрограммы монополии, а примет их уже совет директоров (СД) компании.
По словам источника «Ведомостей», близкого к РЖД, этот вопрос будет вынесен на СД «в ближайшее время».
Инвестпрограмма была предварительно согласована на том же уровне со всеми ключевыми ведомствами и федеральными органами власти еще в октябре («Ведомости» рассказали об этом 11 октября).
По словам министра транспорта Виталия Савельева, которые приводятся в стенограмме, 440 млрд руб. или более 40% инвестпрограммы предусмотрено на реализацию проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Из них на развитие второго этапа Восточного полигона (БАМ и Транссиб) будет выделено 250 млрд руб.
На проекты обновления железнодорожной инфраструктуры в 2023 г. полагается 350 млрд руб., из которых 160 млрд руб. будет направлено на ремонт более 4800 км путей. Средства на закупку подвижного состава увеличены в 1,5 раза относительно ранее утвержденных параметров и составят более 202 млрд руб.
Ещё 15 млрд руб. – взнос в уставный капитал Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД, занимающаяся поездами дальнего следования) на приобретение 225 пассажирских вагонов, почти 9 млрд руб. – на проекты социального развития.
Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что помимо особого внимания к Восточному полигону, инвестпрограммой на будущий год предусмотрена реализация мероприятий по транспортной безопасности, обновлению пассажирской инфраструктуры и подвижного состава, организации новых сервисов для маломобильных пассажиров, содержанию инфраструктуры в нормативном состоянии, развитию квантовых коммуникаций.
Он добавил, что инвестпрограмма включает и поддержку предприятий транспортного машиностроения в виде заказа более 600 локомотивов и 555 вагонов различных категорий. «Представленные правительству основные показатели финансового плана и инвестиционной программы отражают баланс интересов государства и бизнеса в текущей ситуации», – подытожил представитель монополии.
Предельное повышение грузового тарифа РЖД в 2023 г., по словам Савельева, составит 8% с дополнительной сырьевой надбавкой на капремонт инфраструктуры в 2%. Это также соответствует данным, которые приводили источники «Ведомостей» в октябре. В будущем году также не будет понижающих коэффициентов для перевозки угля на экспорт.
Расходы госмонополии в 2023 г. составят 2,15 трлн руб., также сообщил министр. Показатель EBITDA в будущем году должен составить 637 млрд руб. (+ 27% в годовом выражении). Также, по словам Савельева, принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для снижения долговой нагрузки компании. «Все мероприятия для получения данных средств важно провести до конца этого года», – подчеркнул он.
Министр напомнил, что в 2022 г. за счет средств ФНБ докапитализация компании для финансирования инвестпрограммы составила 250 млрд руб., а уставный капитал для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла увеличен на 18,3 млрд руб.
Источник, близкий к РЖД, уточнил, что по будущей докапитализации решения периодически принимаются правительством, как единственным акционером, а реализуются они через проведение дополнительной эмиссии акций. «Соответственно, после утверждения инвестпрограммы на 2023 г. правительство может инициировать вопрос увеличения уставного капитала РЖД. Для этого потребуется принятие ряда решений на уровне аппарата правительства и СД компании», – пояснил он.
Согласование инвестпрограммы РЖД на 2023 г. позволит в первую очередь нарастить провозные мощности в сторону азиатских стран за счет развития Восточного полигона до запланированных 173 млн т в год, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Поскольку значительный объем средств уделяется задачам модернизации путей, это должно увеличить в том числе скорость перемещения грузов и повысить эффективность железной дороги», — полагает он.
Аналитик считает, что к рассмотрению планов РЖД на 2024 и 2025 гг. правительство вернется по результатам первого полугодия 2023 г., когда отдельные направления можно будет скорректировать.
Ключевой вызов для РЖД, по мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, необходимость удвоить количество строителей на Восточном полигоне (с 13 000 – 15 000 до 30 000 человек). «Если удастся это сделать, то есть шансы, что впервые за всю историю реализации проектов по расширению БАМа и Транссиба будут выполнены планы по освоению средств и вводу объектов в полном объеме», – полагает эксперт.
В целом, по словам Бурмистрова, эффективная реализация инвестпрограммы и расшивка узких мест на Восточном полигоне поможет ответить на вопрос, который сейчас задают практически все грузоотправители: «Почему так быстро растет железнодорожный тариф?».