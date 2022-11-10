Правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год в размере 1,074 трлн рублей

Предельное повышение грузового тарифа РЖД в 2023 г., по словам Савельева, составит 8% с дополнительной сырьевой надбавкой на капремонт инфраструктуры в 2%. Это также соответствует данным, которые приводили источники «Ведомостей» в октябре. В будущем году также не будет понижающих коэффициентов для перевозки угля на экспорт.