РЖД планирует снизить инвестпрограмму на 2023 г. до 1,075 трлн руб.Это на 13%, или на 155 млрд руб., меньше по сравнению с сентябрьскими планами монополии
РЖД обсуждает снижение инвестиционной программы на 2023 г. на 155 млрд до 1,075 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к компании, а также человек, знакомый с обновленными материалами к проекту инвестпрограммы РЖД.
По данным первого собеседника, инвестпрограмма предварительно согласована со всеми ключевыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Ее обсуждение должно было состояться 11 октября на заседании совета директоров РЖД. Заседание состоялось, подтверждает источник «Ведомостей» в транспортной компании. О принятых по итогам решениях ему не известно.
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