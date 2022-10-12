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РЖД планирует снизить инвестпрограмму на 2023 г. до 1,075 трлн руб.

Это на 13%, или на 155 млрд руб., меньше по сравнению с сентябрьскими планами монополии
Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД обсуждает снижение инвестиционной программы на 2023 г. на 155 млрд до 1,075 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к компании, а также человек, знакомый с обновленными материалами к проекту инвестпрограммы РЖД.

По данным первого собеседника, инвестпрограмма предварительно согласована со всеми ключевыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Ее обсуждение должно было состояться 11 октября на заседании совета директоров РЖД. Заседание состоялось, подтверждает источник «Ведомостей» в транспортной компании. О принятых по итогам решениях ему не известно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных