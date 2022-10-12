РЖД планирует снизить инвестпрограмму на 2023 г. до 1,075 трлн руб.

По данным первого собеседника, инвестпрограмма предварительно согласована со всеми ключевыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Ее обсуждение должно было состояться 11 октября на заседании совета директоров РЖД. Заседание состоялось, подтверждает источник «Ведомостей» в транспортной компании. О принятых по итогам решениях ему не известно.