РЖД потратит на закупку поездов «Ласточка» почти 70 млрд рублей за три года

РЖД потратит на закупку поездов «Ласточка» почти 70 млрд рублей за три годаЭта модель должна стать основным электропоездом для регионов страны
«Российские железные дороги» (РЖД) в 2023–2025 гг. закупят у группы «Синара» пассажирские электропоезда «Ласточка» на 67,5 млрд руб. Об этом говорится в сентябрьских материалах к проекту инвестпрограммы РЖД на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости».
«Холдинг СТМ» («Синара – транспортные машины») действительно ведет переговоры с РЖД о поставках «Ласточек» в 2023–2025 гг. В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – сказал «Ведомостям» представитель СТМ. РЖД в 2021 г. купила 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022 г. планируется приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов, пояснил представитель госмонополии.
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