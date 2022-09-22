РЖД потратит на закупку поездов «Ласточка» почти 70 млрд рублей за три года

«Холдинг СТМ» («Синара – транспортные машины») действительно ведет переговоры с РЖД о поставках «Ласточек» в 2023–2025 гг. В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – сказал «Ведомостям» представитель СТМ. РЖД в 2021 г. купила 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022 г. планируется приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов, пояснил представитель госмонополии.