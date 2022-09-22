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РЖД потратит на закупку поездов «Ласточка» почти 70 млрд рублей за три года

Эта модель должна стать основным электропоездом для регионов страны
Ксения Потаева
На сети РЖД сейчас курсирует около 1200–1300 вагонов «Ласточек» 28 различных модификаций / Евгений Разумный / Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) в 2023–2025 гг. закупят у группы «Синара» пассажирские электропоезда «Ласточка» на 67,5 млрд руб. Об этом говорится в сентябрьских материалах к проекту инвестпрограммы РЖД на 2023–2025 гг., с которыми ознакомились «Ведомости».

«Холдинг СТМ» («Синара – транспортные машины») действительно ведет переговоры с РЖД о поставках «Ласточек» в 2023–2025 гг. В частности, в 2023 г. планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации», – сказал «Ведомостям» представитель СТМ. РЖД в 2021 г. купила 145 вагонов электропоездов «Ласточка», в 2022 г. планируется приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов, пояснил представитель госмонополии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных