К 2026 году у РЖД может появиться новая тарифная система для грузоперевозок

К 2026 году у РЖД может появиться новая тарифная система для грузоперевозокПрейскурант № 10-01, который действует сейчас, нужно менять постепенно для избежания убытков, считают эксперты
Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре источника, знакомых с ходом заседания.
Согласно списку участников (есть в распоряжении «Ведомостей»), на заседании должны были присутствовать начальник департамента методологии тарифообразования РЖД Владимир Варгунин, представители Минтранса, Минэнерго, ФАС, аналитического центра при правительстве РФ, крупнейших операторов и грузоотправителей и эксперты.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам