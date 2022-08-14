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К 2026 году у РЖД может появиться новая тарифная система для грузоперевозок

Прейскурант № 10-01, который действует сейчас, нужно менять постепенно для избежания убытков, считают эксперты
Ксения Потаева
Существующая тарифная схема РЖД настолько сложна, что в ней не всегда разбираются и сами участники рынка  / Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре источника, знакомых с ходом заседания.

Согласно списку участников (есть в распоряжении «Ведомостей»), на заседании должны были присутствовать начальник департамента методологии тарифообразования РЖД Владимир Варгунин, представители Минтранса, Минэнерго, ФАС, аналитического центра при правительстве РФ, крупнейших операторов и грузоотправителей и эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных