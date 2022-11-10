РЖД повторно обратились в Совет ЕС с требованием снять санкции с компании

В РЖД напомнили, что заявление было подано в Совет ЕС еще три месяца назад, однако его так и не рассмотрели. Более того, власти Евросоюза не объяснили причины задержки. В компании указали на «пренебрежение и безразличие» Совета ЕС к российским гражданам.