РЖД повторно обратились в Совет ЕС с требованием снять санкции с компании
В РЖД напомнили, что заявление было подано в Совет ЕС еще три месяца назад, однако его так и не рассмотрели. Более того, власти Евросоюза не объяснили причины задержки. В компании указали на «пренебрежение и безразличие» Совета ЕС к российским гражданам.
Представители холдинга также обратили внимание, что под санкции попали не только РЖД, но и АО «Федеральная пассажирская компания» и 24 пригородных пассажирских компаний. В РЖД подчеркнули, что их деятельность связана «исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны».
До этого РЖД обращалось в Совет ЕС с требованием снять санкции 19 июля 2022 г. В компании отметили, что ограничения мешают РЖД «выполнять социально значимые, гуманитарные функции» и являются дискриминацией по отношению к жителям России.
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