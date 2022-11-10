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РЖД повторно обратились в Совет ЕС с требованием снять санкции с компании

Ведомости

ОАО «РЖД» снова обратилось в Совет Евросоюза с требованием рассмотреть заявление компании об отмене санкций. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В РЖД напомнили, что заявление было подано в Совет ЕС еще три месяца назад, однако его так и не рассмотрели. Более того, власти Евросоюза не объяснили причины задержки. В компании указали на «пренебрежение и безразличие» Совета ЕС к российским гражданам.

Представители холдинга также обратили внимание, что под санкции попали не только РЖД, но и АО «Федеральная пассажирская компания» и 24 пригородных пассажирских компаний. В РЖД подчеркнули, что их деятельность связана «исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны».

До этого РЖД обращалось в Совет ЕС с требованием снять санкции 19 июля 2022 г. В компании отметили, что ограничения мешают РЖД «выполнять социально значимые, гуманитарные функции» и являются дискриминацией по отношению к жителям России.

Евросоюз ввел санкции против РЖД в конце февраля — сразу после начала спецоперации России на Украине. Под ограничения также попали «Иркут», «Ростех», ПО «Севмаш», «КамАЗ» и другие предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных