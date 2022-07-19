РЖД обратилась в Совет ЕС с просьбой отменить санкции против компании

Отмечается, что основным видом деятельности РЖД является предоставление жителям России равных возможностей для передвижения по территории страны. Тем не менее, Совет ЕС определяет поезда как «предметы роскоши» и с помощью санкций блокирует их поставки и ремонт. «При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», — отметили в РЖД.