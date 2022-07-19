РЖД обратилась в Совет ЕС с просьбой отменить санкции против компании
«По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО “РЖД” выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации», — говорится в публикации. В компании также добавили, что санкции противоречат большому количеству норм международного права и актов самого Евросоюза.
Отмечается, что основным видом деятельности РЖД является предоставление жителям России равных возможностей для передвижения по территории страны. Тем не менее, Совет ЕС определяет поезда как «предметы роскоши» и с помощью санкций блокирует их поставки и ремонт. «При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», — отметили в РЖД.
В пресс-службе РЖД назвали судебное обжалование санкционных актов «бесперспективным». Однако компания надеется, что Совет ЕС примет взвешенное решение.
Евросоюз ввел санкции против РЖД в конце февраля — сразу после начала спецоперации России на Украине. Под ограничения также попали «Иркут», «Ростех», ПО «Севмаш», КамАЗ и другие предприятия военно-промышленного комплекса.
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