Газета
Политика

РЖД обратилась в Совет ЕС с просьбой отменить санкции против компании

Ведомости

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) направил в Совет Европейского союза заявление с просьбой об отмене ограничений, введенных против компании. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

«По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО “РЖД” выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации», — говорится в публикации. В компании также добавили, что санкции противоречат большому количеству норм международного права и актов самого Евросоюза. 

Отмечается, что основным видом деятельности РЖД является предоставление жителям России равных возможностей для передвижения по территории страны. Тем не менее, Совет ЕС определяет поезда как «предметы роскоши» и с помощью санкций блокирует их поставки и ремонт. «При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», — отметили в РЖД.

В холдинге подчеркнули, что экспортные ограничения, введенные Евросоюзом, стали единственной причиной прекращения сотрудничества с компанией Siemens. Ранее у немецкого конгломерата перед РЖД были договорные обязательства по поставкам и техническому обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка». 

В пресс-службе РЖД назвали судебное обжалование санкционных актов «бесперспективным». Однако компания надеется, что Совет ЕС примет взвешенное решение. 

Евросоюз ввел санкции против РЖД в конце февраля — сразу после начала спецоперации России на Украине. Под ограничения также попали «Иркут», «Ростех», ПО «Севмаш», КамАЗ и другие предприятия военно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: РЖД увеличит число транзитных поездов в Калининград из-за высокого спроса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных