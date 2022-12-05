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Путин продлил запрет на сделки с долями «недружественных» иностранцев в ряде сфер

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 г. запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран, в частности, в стратегических компаниях страны. Соответствующий указ опубликован сегодня.

Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.

В конце октября Путин также утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В перечень вошли Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT- и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).

Сделки, совершенные в нарушение указа, признаются ничтожными, а их владельцы лишаются прав на свои доли, говорилось в документе. При этом операции могут быть выведены из-под запрета на основании специального решения президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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