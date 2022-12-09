«Вкусвилл» запустил доставку в странах СНГ
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» совместно с сервисом доставки Boxberry запустил доставку продуктов в страны ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе магазина.
Уточняется, что возможность оформить заказ с доставкой уже доступна для жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.
Всего для доставки доступны 1255 товаров с длительным сроком хранения, которые не будут повреждены во время транспортировки. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость этих товаров такая же, как и в офлайн-магазинах сети.
Заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, после чего Boxberry будет доставлять их либо на дом, либо в одно из своих отделений в стране. Уточняется, что сроки и стоимость доставки будут зависеть от конкретного региона. В среднем на доставку будет уходить от 3 до 10 дней, пояснили во «Вкусвилле».