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«Вкусвилл» запустил доставку в странах СНГ

Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» совместно с сервисом доставки Boxberry запустил доставку продуктов в страны ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе магазина. 

Уточняется, что возможность оформить заказ с доставкой уже доступна для жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. 

Всего для доставки доступны 1255 товаров с длительным сроком хранения, которые не будут повреждены во время транспортировки. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость этих товаров такая же, как и в офлайн-магазинах сети. 

Заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, после чего Boxberry будет доставлять их либо на дом, либо в одно из своих отделений в стране. Уточняется, что сроки и стоимость доставки будут зависеть от конкретного региона. В среднем на доставку будет уходить от 3 до 10 дней, пояснили во «Вкусвилле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных