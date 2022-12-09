«Вкусвилл» запустил доставку в странах СНГ

Заказы будут формироваться на одном из складов в Москве, после чего Boxberry будет доставлять их либо на дом, либо в одно из своих отделений в стране. Уточняется, что сроки и стоимость доставки будут зависеть от конкретного региона. В среднем на доставку будет уходить от 3 до 10 дней, пояснили во «Вкусвилле».