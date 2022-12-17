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В «Лукойле» заявили, что санкции ЕС могут ограничить работу НПЗ в Болгарии

Ведомости

Работа нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» в Болгарии может быть ограничена из-за девятого пакета санкций Евросоюза, сообщил ТАСС один из руководителей предприятия Ильшат Шарафутдинов.

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации», — сказал он.

Ранее парламентская комиссия по энергетике и экономическая комиссия одобрили законопроект о введении государственного надзора за «Лукойл Нефтохим Бургас», сообщало Болгарское национальное радио. Согласно документу, власти в случае энергетического кризиса могут на себя оперативное управление НПЗ. 

Ранее по теме: «Лукойл» возобновил переговоры о продаже НПЗ на Сицилии

В конце ноября сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) ведет переговоры с правительством Болгарии в связи с опасениями, что из республики могут экспортироваться переработанные продукты завода «Лукойла». В ЕК подчеркивали, что София не может продавать российскую нефть третьим странам, в том числе и переработанную.

Болгария, закупающая в России около 90% потребляемой нефти, получила право отказаться от нее только к 2024 г., заявил в конце мая премьер-министр страны Кирил Петков. В октябре республика вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 г. из-за напряженной ситуации с горючим в стране. Основным российским поставщиком моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл», которой принадлежат нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохм Бургас» и целая сеть заправочных станций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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