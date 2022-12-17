В «Лукойле» заявили, что санкции ЕС могут ограничить работу НПЗ в Болгарии

Болгария, закупающая в России около 90% потребляемой нефти, получила право отказаться от нее только к 2024 г., заявил в конце мая премьер-министр страны Кирил Петков. В октябре республика вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 г. из-за напряженной ситуации с горючим в стране. Основным российским поставщиком моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл», которой принадлежат нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохм Бургас» и целая сеть заправочных станций.