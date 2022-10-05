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Экономика

Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии до конца 2024 года

Ведомости

Болгария вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 г. из-за напряженной ситуации с горючим в стране, передает пресс-служба правительства республики.

«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12. 2024 г.», — говорится в сообщении.

Основным российским поставщиком моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл», которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохм Бургас» и целая сеть заправочных станций.

В сентябре делегация «Лукойла» во главе с президентом компании Вадимом Воробьевым встретилась с главой Болгарии Руменом Радевым и членами технического правительства страны.

Радев тогда заявил, что «Лукойл» — это основной производитель топлива, который обладает большей долей рынка. А от стоимости произведенного топлива в значительной степени зависит развитие экономики и инфляционных процессов, что определяет стратегическое значение компании для болгарской экономики, особенно во время кризиса.

Воробьев, в свою очередь, уточнил, что в компании отработали меры, которые нужно быстро принять для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке Болгарии, а с членами правительства Болгарии «Лукойл» готов обсудить меры на среднесрочный период.

Ранее сегодня комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал новые санкции в отношении России, сообщило представительство Чехии в ЕС. В новый пакет войдет запрет на перевозки нефти из РФ в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка, который будет установлен в Евросоюзе, говорится в этом сообщении. В постпредстве заявили, что новые санкции включают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».

7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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