Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии до конца 2024 года
Болгария вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 г. из-за напряженной ситуации с горючим в стране, передает пресс-служба правительства республики.
«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12. 2024 г.», — говорится в сообщении.
В сентябре делегация «Лукойла» во главе с президентом компании Вадимом Воробьевым встретилась с главой Болгарии Руменом Радевым и членами технического правительства страны.
Радев тогда заявил, что «Лукойл» — это основной производитель топлива, который обладает большей долей рынка. А от стоимости произведенного топлива в значительной степени зависит развитие экономики и инфляционных процессов, что определяет стратегическое значение компании для болгарской экономики, особенно во время кризиса.
Воробьев, в свою очередь, уточнил, что в компании отработали меры, которые нужно быстро принять для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке Болгарии, а с членами правительства Болгарии «Лукойл» готов обсудить меры на среднесрочный период.
Ранее сегодня комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал новые санкции в отношении России, сообщило представительство Чехии в ЕС. В новый пакет войдет запрет на перевозки нефти из РФ в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка, который будет установлен в Евросоюзе, говорится в этом сообщении. В постпредстве заявили, что новые санкции включают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».
7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.
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