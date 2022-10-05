Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии до конца 2024 года

Ранее сегодня комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал новые санкции в отношении России, сообщило представительство Чехии в ЕС. В новый пакет войдет запрет на перевозки нефти из РФ в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка, который будет установлен в Евросоюзе, говорится в этом сообщении. В постпредстве заявили, что новые санкции включают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».