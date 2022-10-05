Постпреды ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть

Постпреды ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефтьОн может быть установлен на уровне около $60 за баррель, считают аналитики
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) 5 октября согласовал новые санкции в отношении России, сообщило представительство Чехии в ЕС в своем аккаунте в Twitter. В новый пакет войдет запрет на перевозки нефти из РФ в третьи страны по отгрузочной цене выше потолка, который будет установлен в Евросоюзе, говорится в этом сообщении. В постпредстве заявили, что новые санкции включают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».
Кроме того, в рамках восьмого санкционного пакета страны ЕС запретят поставки в Россию высокотехнологичной продукции и оказание российским компаниям услуг в сфере информационных технологий, инжиниринга и юриспруденции. Евросоюз также введет запрет на импорт из РФ сталелитейной продукции («Ведомости» писали об этом 29 сентября), древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика и сигарет. Помимо этого постпреды согласовали список лиц, в отношении которых введут персональные санкции, и критерии, определяющие обход действующих санкций.
Новые санкции вступят силу после официального опубликования в журнале ЕС.
Ограничение цен на российскую нефть страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) начали обсуждать еще весной. Тогда обсуждался потолок на уровне $40-60/барр., сообщал Bloomberg в июле со ссылкой на источники. 2 сентября министры финансов стран G7 объявили о принятии такого решения. В совместном заявлении министров говорилось, что потолок цен на нефть из РФ будет устанавливать картель покупателей, который будет импортировать российское топливо по установленной цене или ниже. Этот картель запретит страховать морские перевозки нефти из России по отгрузочной цене выше потолка. Такую меру планировалось ввести вместе со вступлением в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ — 5 декабря. С 5 февраля вступит в силу запрет ЕС на поставки по морю российских нефтепродуктов.
7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.
«Те, кто нам что-то навязывают [потолок цен на энергоресурсы], не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост», – заявил Путин. В ходе выступления он также назвал идею ограничить цены на российские энергоресурсы административными методами «абсолютно тупым решением», от которого пострадают те, кто его попытается реализовать.
Против установления потолка цен на российскую нефть выступали четыре страны ЕС, сообщало издание Politico 3 октября со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, против выступила Венгрия, которая сильно зависит от российского топлива, а также Кипр, Греция и Мальта, танкеры которых перевозят большую часть нефти из РФ. Но Венгрия на очередной встрече постпредов стран ЕС добилась, чтобы потолок цен на нефть не распространялся на трубопроводные поставки (страна получает топливо по трубопроводу «Дружба»), а в случае ЧС – и на морскую транспортировку. По данным EUobserver, для Мальты предполагается более длительный период для введения потолка цен.
Российская нефть после введения санкций продавалась с дисконтом к эталонной Brent. К сентябрю скидка на Urals снизилась до $23/барр. с примерно $35/барр. на пике. На фоне падения цен на Brent в сентябре стоимость Urals снизилась на 6% в годовом выражении, до $68,25/барр., сообщил Минфин России 3 октября. В январе - сентябре этого года средняя цена Urals выросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $80,58/барр. По данным биржи ICE, стоимость декабрьских фьючерсов Brent 5 октября выросла до $91,8/барр.
В результате введения очередного пакета антироссийских санкций ЕС потеряет около 30-40 млн т нефти за квартал, или более 25% всего морского импорта, считает аналитик «Финама» Андрей Маслов. Это «критично» для крупных экономик Евросоюза в целом и особенно – для Германии, отмечает он.
Заместить российскую нефть в Европе могли бы попробовать Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, доля которых в импорте нефти в Европу в прошлом году составляла 6%, добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. В августе этого года перечисленные страны добывали на 1,7 млн барр./сутки нефти меньше, чем в апреле 2022 г., когда был достигнут промежуточный максимум добычи из-за развала предыдущей сделки ОПЕК+, поясняет он. Для наращивания добычи потребовалось бы повышение квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+, который в последние месяцы резко ужесточил политику и перешел к их снижению, чтобы поддержать цены на нефть. «Поэтому ждать резких шагов от ОПЕК+ и стремительного наращивания добычи со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ в ближайшие месяцы вряд ли стоит», – заключает Родионов. Также увеличить поставки нефти в ЕС могут Норвегия, страны Северной Африки и США, добавляет Маслов.
Потолок на российскую нефть может быть установлен на уровне отгрузочных цен на нефть в Азии, то есть оценочно с дисконтом в 30% к цене Brent (порядка $60/барр.), считает управляющий партнер Kept Антон Усов. Маслов отмечает, что последние месяцы на саммитах G7 и между ЕС и США обсуждался уровень примерно в $60/барр.
Прогнозы аналитиков по реакции нефтяных котировок несколько разошлись. Усов считает, что решение Евросоюза ограничить цены на нефть из РФ уже заложено в текущие котировки, поэтому цена Brent составит $90-100/барр. с учетом сокращения квот ОПЕК+. Маслов же заявляет, что при сокращении квот на добычу и отказе России поставлять нефть по ограниченной цене Brent может подорожать до $110-120/барр.