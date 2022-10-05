Постпреды ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть

Заместить российскую нефть в Европе могли бы попробовать Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, доля которых в импорте нефти в Европу в прошлом году составляла 6%, добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. В августе этого года перечисленные страны добывали на 1,7 млн барр./сутки нефти меньше, чем в апреле 2022 г., когда был достигнут промежуточный максимум добычи из-за развала предыдущей сделки ОПЕК+, поясняет он. Для наращивания добычи потребовалось бы повышение квот на добычу в рамках сделки ОПЕК+, который в последние месяцы резко ужесточил политику и перешел к их снижению, чтобы поддержать цены на нефть. «Поэтому ждать резких шагов от ОПЕК+ и стремительного наращивания добычи со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ в ближайшие месяцы вряд ли стоит», – заключает Родионов. Также увеличить поставки нефти в ЕС могут Норвегия, страны Северной Африки и США, добавляет Маслов.