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ФАС согласовала покупку «Джамилько» российского бизнеса Mothercare

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство АО «МФК Джамилько» о приобретении экс-франчайзи сети Mothercare ООО «Монэкс трейдинг». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале. 

«В результате сделки приобретатель увеличит количество своих магазинов за счёт магазинов ООО «Монэкс трейдинг», расширит штат сотрудников до 900 человек, а также будет развивать бизнес в смежной сфере розничной торговли», — говорится в сообщении.

В ФАС сочли, что данная сделка не ограничит конкуренцию на рынке розничной торговли одежды и обуви, в то же время продажа российского бизнеса Mothercare компании «Джамилько» позволит сохранить рабочие места. 

При этом ведомство отметило, что сделка по приобретению экс-франчайзи сети Mothercare была заключена до одобрения ФАС. В связи с этим ведомство рассматривает вопрос о привлечении «Джамилько» к административной ответственности.

«Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении «Монэкс Трейдинг» 16 ноября. В начале декабря «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear. 

Российским бизнесом Mothercare управляла кувейтская Alshaya Group, она владела мастер-франшизой британского бренда детских товаров в РФ. Летом компания приняла решение продать активы в России. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько».

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали стоимость бизнеса «Монэкс Трейдинга» в 4 млрд руб., в то время как владелец надеялся уступить бизнес за сумму вдвое больше, оптимизировав число магазинов и оставив товарные запасы на 3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных