ФАС согласовала покупку «Джамилько» российского бизнеса Mothercare
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство АО «МФК Джамилько» о приобретении экс-франчайзи сети Mothercare ООО «Монэкс трейдинг». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
«В результате сделки приобретатель увеличит количество своих магазинов за счёт магазинов ООО «Монэкс трейдинг», расширит штат сотрудников до 900 человек, а также будет развивать бизнес в смежной сфере розничной торговли», — говорится в сообщении.
В ФАС сочли, что данная сделка не ограничит конкуренцию на рынке розничной торговли одежды и обуви, в то же время продажа российского бизнеса Mothercare компании «Джамилько» позволит сохранить рабочие места.
При этом ведомство отметило, что сделка по приобретению экс-франчайзи сети Mothercare была заключена до одобрения ФАС. В связи с этим ведомство рассматривает вопрос о привлечении «Джамилько» к административной ответственности.
«Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении «Монэкс Трейдинг» 16 ноября. В начале декабря «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear.
Российским бизнесом Mothercare управляла кувейтская Alshaya Group, она владела мастер-франшизой британского бренда детских товаров в РФ. Летом компания приняла решение продать активы в России. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько».
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали стоимость бизнеса «Монэкс Трейдинга» в 4 млрд руб., в то время как владелец надеялся уступить бизнес за сумму вдвое больше, оптимизировав число магазинов и оставив товарные запасы на 3 млрд руб.