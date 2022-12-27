ВТБ закрыл сделку по покупке банка «ФК Открытие»
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке банка «ФК Открытие» у Центрального банка, сообщила пресс-служба ЦБ.
«Банк ВТБ (ПАО) выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» (рег. № 2209) в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ (ПАО)», — сказано в сообщении.
Ранее Центробанк сообщил, что получит от этой сделки 340 млрд руб. – середину границы стоимости банка в 328-374 млрд руб., оценку проводила аудиторско-консалтинговая компания «ДРТ» (бывшая Deloitte). Уточнялось, что из этих средств ВТБ внесет 233,1 млрд руб. денежными средствами, а 106,9 млрд руб. — в виде ОФЗ.
С 1 января председателем правления банка «ФК Открытие» вместо Михаила Задорнова станет Михаил Алексеев, который до 1 июня 2022 г. занимал должность зампреда правления ЦБ и курировал департамент наличного денежного обращения, а до этого руководил «Юникредит банком».
«ФК Открытие» на 100% принадлежал ЦБ и стал первым банком, который регулятор в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2019 г. ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка и уже в 2021 г. начал предпродажную подготовку.